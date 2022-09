Procès de l'attentat du 14-Juillet: Enkeledja Zace, l’accusée qui nie tout

"Je n’ai jamais vendu des armes, j’ai jamais été dans cette organisation. J’ai toujours travaillé en France, (...) dans le déstockage alimentaire, la chicha, un salon de nettoyage. (...) Mon père et ma mère, ils sont morts, ils m’ont laissé mon héritage. J’étais une commerçante et quand j’ai voulu faire une vie de famille comme tout le monde, ma vie a basculé. Quand il est arrivé ça, j’ai tout perdu, tout. J’ai tout perdu"... Elle essuie son front d’un geste ostentatoire. Ça veut dire: monsieur le président, j’ai toujours travaillé dur! Mais, il la coupe. "On a compris votre positionnement, vous contestez les faits". Alors, elle dit "oui". Et, comme un lapin pris dans les phares, se fige, puis retourne s’asseoir. On ne l’entendra plus avant le mois de novembre.

Elle, c’est Enkeledja Zace, alias "Leda". La seule femme accusée dans le procès de l’attentat du 14 juillet 2016. C’est celle qui nie tout. Absolument tout.

Mise en cause par son ancien compagnon

Née à Tirana, il y a 48 ans, cette mère de trois enfants est poursuivie dans ce que les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste ont appelé le "volet armes". Mise en cause - et plutôt deux fois qu’une - par deux autres des huit accusés, Ramzi Arefa et Artan Henaj, son ex-compagnon. Cette blonde peroxydée qui dissimule son visage derrière un masque chirurgical dès qu’elle met un pied hors de la salle d’audience, va répondre d’association de malfaiteurs et de diverses infractions à la législation sur les armes. Sauf que, depuis son interpellation le 17 juillet 2016, depuis sa mise en examen 96 heures après, jusqu’à ses premiers mots devant la cour, celle qui a quitté l’Albanie à tout juste 16 ans, ne cesse de clamer son innocence.

"Je ne peux pas comprendre Artan, si sa femme n’est pas là" pour faire l’interprète

Pourtant, Ramzi Arefa et Artan Henaj, alias Giovanni, ont certifié qu’elle était bien présente, le 12 juillet 2016, lors de la remise du 7.65 : le pistolet dont a fait usage le tueur de Nice le soir de l’attentat, sans toutefois blesser personne. Qu’elle était là, aussi, le 13 juillet, pour la remise de la kalachnikov, qu’elle aurait nettoyée et dissimulée dans une serviette. Et que c’est elle, encore, qui a assuré la traduction lors de ces deux ventes d’armes.

"Je ne peux pas comprendre Artan si sa femme n’est pas là", a, entre autres, martelé Ramzi Arefa, lors de sa garde à vue et lors de confrontations. Arefa, c’est la connaissance de Lahouaiej Bouhlel qui est allé chercher le pistolet au domicile du couple d’Albanais, rue Miollis, à Nice, deux jours avant le drame de la fête nationale. C’est lui, seul, qui le lendemain, est allé récupérer le fusil d’assaut, la veille du massacre. Les deux fois, le couple d’Albanais, qui s’était pacsé six mois avant, aurait empoché 200 euros sur la vente. 50/50. 100 euros pour Leda, 100 pour Giovanni... Voilà ce qui est reproché à Enkeledja Zace qui a grandi à Tirana, troisième d’une fratrie de quatre enfants. Père ouvrier, musulman, mère, catholique, qui bossait dans le textile. Décédés tous les deux.

En noir, toujours, comme un uniforme

Dans la salle des pas perdus du palais de justice de Paris de l’île de la Cité, l’accusée, souvent seule, se pose, à l’abri des regards, à chaque suspension d’audience. Tout juste échange-t-elle quelques mots, parfois, avec Maksim Celaj. Lui aussi Albanais. Lui aussi mis en cause dans le « volet armes ». Lui aussi libre sous contrôle judiciaire.

Des faits de proxénétisme

Lors des débats, Leda, tenue noire comme un uniforme, reste impassible, bras croisés, yeux vides. Son avocat, Maître Joseph Hazan, se démène pour titiller les enquêteurs qui se succèdent à la barre depuis le 5 septembre. Sa cliente risque gros. Leda encourt 10 ans de prison. Et la prison, elle connaît. Enkeledja Zace a déjà effectué de la détention provisoire en lien avec ces délits connexes à l’attentat du 14 juillet. Plus d’un an entre quatre murs, du 21 juillet 2016 au 21 novembre 2017. Moins d’un an après, rebelote.

Autre affaire. Le 15 juin 2018, elle est incarcérée à la maison d’arrêt de Nice pendant plus de 5 mois après une condamnation en comparution immédiate en lien avec un trafic de stupéfiants. La « traductrice » du clan des armuriers albanais- ce qu’elle nie farouchement- est également « fiché au crime organisé » depuis 2010 pour des faits de proxénétisme à Nice et à Metz. En Italie, elle n’est pas inconnue des services de police, non plus. Les enquêteurs ont retrouvé une interpellation à Vintimille, en 2015, pour le transport, contre rémunération, de migrants syriens.

Enkeledja Zace n’est pas poursuivie dans le volet terroriste de l’attentat de la promenade des Anglais. Elle ne connaissait pas Bouhlel, et n’avait, selon les magistrats instructeurs aucune connaissance, de l’acte qu’il allait commettre, il y a 6 ans.

Sur une messagerie sécurisée, Leda postait, le lendemain de la nuit d’enfer, des messages de tristesse après l’attentat.