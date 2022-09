Procès de l'attentat du 14 juillet: Alexandre, l’intranquille héros de la Prom’

Ses yeux bleus sont bordés de larmes. Alexandre N. 38 ans, jean et polo bordeaux, joues rougies par l’émotion, s’est fait violence pour venir témoigner devant la cour d’assises spéciale de Paris. La convocation reçue par La Poste (avec une menace d’amende...) et son avocate Me Melissa Merceret, ont fini par le convaincre. L’accusation a demandé à l’entendre comme témoin. Il est l’un des rares à avoir croisé le regard du terroriste.

En préambule, Alexandre veut dire ce qu’il a sur le cœur et qui lui pèse tant: "Il y a eu beaucoup de victimes psychologiques. Je n’imagine même pas ceux qui ont perdu des proches. C’est horrible… J’ai essayé de faire quelque chose." L’immense salle en bois clair écoute respectueusement Alexandre N. "Je venais de regarder le feu d’artifice. Je voulais rentrer chez moi quand j’ai croisé le camion fou. J’ai vu qu’il essayait d’écraser le maximum de personnes. J’ai posé mon vélo et j’ai couru après."

Au moment où Lahouaiej-Bouhlel quitte le trottoir pour contourner une pergola, il est contraint de ralentir. Alexandre tente alors d’ouvrir la portière. "Il m’a braqué avec un petit pistolet. Je tenais à ma vie. J’ai lâché la poignée."

Franck Terrier, lui, sur son scooter, s’est mis en tête, lui aussi, de stopper le poids lourd. Il manque de renverser Alexandre, poursuit sa route dans le sillage sanglant du terroriste.

"C’est horrible de voir ça, ça impacte toute une vie"

Alexandre, toujours aussi ému, se remémore la chaussée jonchée de corps: "J’ai repris mon vélo et j’ai roulé en sens inverse. J’ai vu une quarantaine de personnes complètement écrasées. C’est horrible de voir ça. a impacte toute une vie. Je suis devenu imbuvable…. Gâcher autant de vies, c’est inadmissible."

Le président s’interroge: "Quelle était l’attitude générale de Lahouaiej-Bouhlel?"

"Il était concentré, les deux mains sur le volant."

"Avez-vous été blessé physiquement?"

"J’ai eu trois fois rien. a s’est passé un jeudi soir. Lundi je suis retourné au travail. a m’a sauvé plutôt que de broyer du noir à la maison même si c’est difficile à évacuer, tenace. Je venais de me marier. Le mariage n’a pas résisté."

Alexandre s’en veut d’avoir allumer son portable en quittant la Promenade au lieu d’aider. Les crises d’angoisse ont fini par s’estomper. Alexandre évite de regarder les chaînes d’info continue et la promenade des Anglais. Il n’a qu’une hâte: tourner la page et replonger dans l’anonymat qu’il n’aurait jamais voulu quitter. Avant de s’éclipser, il glisse un mot d’éloge à Franck Terrier, surnommé "le héros de la Prom’": "Je respecte beaucoup ce qu’a fait Franck."