Procès de l'attentat du 14-Juillet à Nice: suivez en direct le premier jour d'audience

859 parties civiles déjà constituées, huit accusés, mais seulement sept à faire face à la cour, une salle d’audience et de deux de retransmission à Paris, deux autres salles "délocalisées" à Acropolis à Nice... Le procès de l’attentat du 14 juillet 2016 s’ouvre ce lundi à 13h30 et devrait durer jusqu’au 16 décembre. Un procès pour l’histoire, pour les victimes. Un défi logistique également. La web radio, déjà utilisée pour le procès des attentats du 13 novembre, est cette fois disponible également à l’étranger.

Huit personnes dans le box des accusés

Il y a six ans, la promenade des Anglais était plongée dans l’horreur absolue. En à peine plus de 4 minutes, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un Tunisien vivant à Nice, âgé de 31 ans, fonce au volant de son camion, sur la foule rassemblée pour admirer le feu d’artifice dans l’insouciance d’une nuit d’été. Dans son sillage, il laisse 86 morts, plus de 450 blessés et des milliers de traumatisés, avant d’être neutralisé de plusieurs balles par la police.