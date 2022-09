Procès de l’attentat du 14 juillet à Nice: des débats hantés par le fantôme du terroriste

Au premier jour d’audience du procès des attentats de Paris du 13 novembre 2015, alors qu’on lui demandait quelle profession il exerçait, le principal accusé, Salah Abdeslam, avait lâché, encore arrogant et provocateur: "Combattant de l’État islamique".

Un coup de massue pour les victimes. Le président de la cour d’assises spéciale de Paris, Jean-Louis Périès, avait sobrement rectifié: "Moi je lis: intérimaire... "

Chauffeur-livreur ou soldat du Califat?

Qu’aurait répondu Mohamed Lahouaiej Bouhlel, le tueur de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, s’il avait fait face à la justice lors du procès qui s’ouvre ce lundi? Qu’aurait répondu ce Tunisien de 31 ans, s’il n’avait pas été abattu par la police, après avoir laissé sans vie 86 personnes et plus de 450 autres blessées, sur le parcours de son camion, lancé sur la promenade des Anglais, ce soir de fête? Qu’aurait répondu cet homme qui maltraitait son épouse, sa cousine germaine? Qu’aurait répondu ce père de famille de trois enfants capable de poignarder l’ours en peluche de sa fille en sifflant entre ses dents: "Tu crois que je vais m’arrêter là?"

Ce fou, à en croire ceux qui l’ont côtoyé et qui ont été longuement entendus par les enquêteurs, cet homme fasciné par le sang, dépendant à l’ultraviolence, déséquilibré, instable, pervers, aurait-il répondu "Soldat du Califat", comme l’a nommé Daesh dans sa revendication que tous les experts s’accordent à juger opportuniste? Ou se serait-il borné à "chauffeur livreur, routier, déménageur", les professions qu’il avait exercées, de manière chaotique à Nice depuis une dizaine d’années?

Il a agi en djihadiste, en était-il un idéologiquement?

C’est l’un des mystères de ce dossier. Si Mohamed Lahouaiej Bouhel a, sans conteste, semé la terreur et agi en djihadiste, en soldat de l’Etat islamiste, en était-il devenu un, idéologiquement, lui dont le comportement avait toujours été radicalement opposé à celui d’un islamiste?

Un comportement qui avait, cependant changé, selon certains proches, une dizaine de jours avant son passage à l’acte, incontestablement prémédité.

Il y a eu cette barbe qu’il avait fait pousser, ses récitations du Coran qu’il avait commencé à écouter, ces critiques à un ami qui écoutait de la musique et portait des bermudas. Jusqu’à cette rupture du ramadan à laquelle il avait assisté à Acropolis, à Nice, mais "où il s’était ennuyé". Jusqu’à cet oncle qui a assuré aux enquêteurs que son neveu avait été endoctriné par un membre algérien de Daesh à Nice...

Des vidéos de Daesh, des scènes d’ultraviolence

À ce stade, pourtant, aucun élément tangible ne permet de prouver une quelconque allégeance concrète du tueur de la Prom’ à un groupe terroriste djihadiste. Bouhlel, malade mental ou radicalisé éclair? La question ne devrait peut-être pas se poser ainsi. Pour les magistrats antiterroristes, le fonctionnement psychopathique de Bouhel "a trouvé dans l’idéologie islamiste radicale le terreau nécessaire pour favoriser le passage à l’acte meurtrier".

Dès le début du mois de juillet, le Tunisien s’était mis à rechercher intensivement des vidéos de décapitations perpétrées par Daesh, il surfait sur des sites en liens avec le djihadisme. Le tout noyé au milieu d’images d’accidents de voitures sanglants, de scènes de torture, d’acte de barbarie ou de pornographie.

Faire face à un bourreau absent

Pendant les trois mois et demi de procès, les parties civiles n’auront pas à affronter le regard de celui qui leur a tout enlevé. Certaines victimes le regrettent, d’autres pas. Elles vont devoir tout de même faire face à leur bourreau d’une autre manière, tant il hantera les débats. Sa vie va être disséquée afin de tenter de comprendre la construction meurtrière. Bouhlel, ce fantôme si présent, a emporté tant de ses secrets avec lui.

Les huit accusés qui seront jugés dès ce lundi, sept hommes - dont un en fuite - et une femme, permettront-ils de lever une partie du voile qui recouvre toujours la promenade des Anglais, six ans près l’attentat le plus meurtrier commis en France par une seule personne?