Procès de l'attentat du 14-Juillet à Nice: ce qu'il faut retenir du premier jour d'audience

"Un sentiment de peur au fond de moi"

Huit accusés, sept à faire face aux parties civiles, l’audience du procès de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice vient de s’ouvrir à Paris, et s’achèvera dans environ trois mois et demi. Le procès, six ans après le bruit, la fureur et la mort sur la promenade des Anglais. Six ans après: c’est beaucoup, ont soulevé certaines parties civiles. Comme une éternité qui aura duré un souffle pour les proches des victimes, qui vont affronter cette nouvelle épreuve.

À Paris, elles sont une trentaine dans la salle "Grands Procès", spécialement construite pour le procès des attentats du 13 novembre dans le palais de justice de l’île de la Cité. Un badge vert pour celles qui acceptent de répondre à la presse. Rouge pour celles qui ne veulent pas, ne peuvent pas. Une première journée comme un saut dans l’inconnu. "J’ai l’impression de me retrouver six ans en arrière à la maison des victimes de Nice. J’ai un sentiment de peur au fond de moi", chuchote Anne Murris, présidente de "Mémorial des Anges", mère amputée de sa chair. Sa fille, Camille, n’est plus depuis ce soir sans fin.