Procès de l’attentat du 14-Juillet : tous les contenus en accès gratuit

Attendu autant que redouté par les victimes, le procès de l’attentat de la Promenade des Anglais le 14-Juillet 2016 constitue un fait d’actualité exceptionnel.

Pendant trois mois et demi, nos journalistes seront donc mobilisés chaque jour pour raconter, à Paris et à Nice, les temps forts et les à-côtés des audiences de la Cour d’assises spéciale.

Ils seront en permanence au contact des victimes, de leurs familles et de tous les acteurs de ce procès hors-norme.

Parce que ce rendez-vous judiciaire nous concerne et nous touche tous, le groupe Nice-Matin a décidé de proposer tous les contenus liés à ce procès en accès libre.

Car si l’information a évidemment un coût, il nous paraît aussi important que chacun puisse consulter tous les articles gratuitement dans un moment aussi exceptionnel.

Nous le devons aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Et nous vous le devons.