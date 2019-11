Prison ferme pour une jeune mère de famille coupable de vol de cosmétiques

Une Niçoise de 26 ans s’approche de la barre. Sa comparution devant le tribunal correctionnel tient d’une reconnaissance préalable de culpabilité. La justice lui reproche deux vols de substances cosmétiques dans la boutique « Nocibé » de Monte-Carlo pour un montant total de 2030 euros. La sanction tombe : huit jours de prison ferme.

Un butin caché derrière un arbre et dans le coffre

L’affaire débute par une déclaration de la responsable de l’enseigne dédiée à l’attrait des produits de beauté aux services de police. Le 27 mars dernier, vers 15 h 30, elle a constaté la disparition d’un coffret de parfum Lancôme. La plaignante décrit aux inspecteurs le profil d’une personne suspecte. Très vite, les limiers de la Sûreté publique repèrent la femme qui a éveillé les soupçons dans les jardins de la Petite Afrique. Elle promène une enfant dans une poussette. Fouillée, aucun produit n’est trouvé…

Jusqu’à la déclaration d’un témoin oculaire. Il a vu l’intéressée déposer un sac derrière un arbre. À l’intérieur, six eaux de toilette et autant de testeurs, pour une valeur de 568 euros. Les agents, méfiants, raccompagnent la jeune mère jusqu’à son véhicule. Dans le coffre, il trouve cinq autres flacons de parfum pour une somme de 1 462 euros. Le président Jérôme Fougeras Lavergnolle interroge la prévenue sur la destination des fragrances volées.

« Vous aviez déclaré aux policiers les avoir pris la veille dans une parfumerie de Beaulieu. Or, c’est faux ! L’enquête a révélé que vous les avez volés dans le même magasin du boulevard des Moulins : c’est confirmé par la responsable. C’était pour les revendre ? Êtes-vous cleptomane ? Avez-vous des problèmes personnels ? » La prévenue évoque un « trou noir » pour motiver son infraction et réfute la tendance pathologique à voler. « Donnez-moi une chance… J’ai menti, certes. Je pensais que ce n’était pas plus grave. Je me rends compte que j’ai un problème. Même des problèmes d’argent… »

«J’ai peur pour ma fille »

Le magistrat constate plusieurs condamnations sur le casier français pour conduite en état d’ivresse, violences, et vols à répétition sanctionnés par des peines de prison. La prévenue ne révèle pas plus un esprit meurtri par ces réflexions : « Aujourd’hui, j’ai peur pour ma fille. Je suis toute seule. J’ai des problèmes de famille… »

Une délinquante qui vole et se cantonne obstinément à des troubles irrépressibles de trou noir n’apparaît pas crédible pour le premier substitut Olivier Zamphiroff. « C’est sa volonté, affirme-t-il dans ses réquisitions. C’est une mère de famille et cela n’empêche pas de la condamner. Car les objets volés sont complètement étrangers aux besoins d’une enfant. En France, elle n’a pas été condamnée en 2016 à huit mois ferme pour rien. Carcan ? Chimère ? Non ! Sédimentez ce parcours à titre d’éveil par un séjour d’un mois à la maison d’arrêt. » Le tribunal sera clément pour finaliser son avertissement : huit jours ferme.