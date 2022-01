Prison ferme pour un voleur de... chewing-gums dans le Var

A première vue, la condamnation à quatre mois d’emprisonnement ferme prononcée lundi dernier par le tribunal correctionnel de Draguignan à l’encontre de Giorgi J. pour le vol de 150 paquets de chewing-gum et neuf casques audios - soit 600 euros de marchandises - peut paraître lourde.

Surtout quand on sait que le prévenu de 35 ans n’avait jusqu’à ce jour aucune inscription à son casier judiciaire.

Mais pour le parquet, pas de doute, le Géorgien est un membre de la mafia "Vory V Zakone" (les Voleurs dans la loi). "Cette organisation est connue entre autres pour commettre des vols sériels de petits objets, à chaque fois en petite quantité, afin d’éviter de lourdes condamnation, indique le ministère public. Mais ils le font de manière industrielle."

Dans le box, Giorgi, chauve et les épaules larges, reconnaît les faits sans sourciller. Oui, accompagné d’un mineur - qui a écopé pour sa part d’un rappel à la loi - il a bien volé les paquets de chewing-gum et les casques dans les rayons du magasin Carrefour de Puget-sur-Argens le 20 janvier dernier en pleine après-midi.

Les images de la vidéo-surveillance sont de toute façon sans équivoque. "C’était dans le but de revendre afin de pouvoir manger, tout simplement" a simplement expliqué aux enquêteurs ce père de deux enfants, sans jamais mentionner les Vory V Zakone.

"Les mots prononcés par le parquet sont forts, s’insurge Me Pierre Crepin, avocat de Giorgi. On devrait condamner aussi lourdement seulement sur des doutes et des hypothèses? Aucune preuve n’a été apporté de son appartenance à une quelconque mafia. Vu son casier, il est parfaitement exigible à une peine de sursis simple."

Mais c’est escorté d’un convoi pénitentiaire qu’il se rendra le mois prochain à une audience du tribunal correctionnel de Marseille. Pour y répondre une nouvelle fois de faits de vol...