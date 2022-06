Prison ferme pour un voleur de casques audio

Voulait-il profiter d’un son exceptionnel sans contraintes et surtout sans frais en subtilisant deux casques audio high-tech à la Fnac? Ou bien, plus sérieusement, monnayer son butin ultérieurement à bas prix pour se faire quelques tunes? Une fois de plus, l’absence du prévenu devant le tribunal correctionnel a vite douché tout espoir d’aveux circonstanciés. Il n’y avait pas d’autre choix que l’écoute des propos de la présidente Françoise Barbier-Chassaing pour élucider ces faits de vol.

Deux tentatives de vols

Le 3 mars dernier, un "client" est parvenu à soustraire un casque audio, d’une valeur de 349 euros, dans l’enseigne située au sein de la galerie commerciale du Métropole. Il y est retourné le 28 mars où il est surpris cette fois en possession d’un autre casque dissimulé dans ses vêtements, encore étiqueté au prix de 317 euros. "Ce personnage de nationalité bulgare, a noté la magistrate, est âgé de 38 ans, sans profession et aucun casier judiciaire."

En deux phrases, dans ses réquisitions, le premier substitut Valérie Sagné a préconisé une peine de deux mois d’emprisonnement ferme. "Même terrain de chasse! Même tactique", a souligné la parquetière.

Pour punir la manière délictuelle du prévenu de faire du shopping en Principauté, le tribunal l’a condamné à deux mois de prison ferme.

* Assesseurs: MM. Florestan Bellinzona et Ludovic Leclerc.