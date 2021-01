Prison ferme pour l'homme qui avait agressé un lieutenant de louveterie à Tourrette-Levens

Ils sont une dizaine présents à l’audience, jeudi matin à Nice. Signe que l’affaire est insolite, et que les faits sont graves. Parmi eux, le lieutenant Pierre Binaud, président de l’association des lieutenants de louveterie des Alpes-Maritimes. "Ce sont des agents bénévoles de l’Etat, insiste-t-il. On est là pour rendre service aux gens. Ce n’est absolument pas de la chasse!"

Cette distinction est au cœur de ce procès correctionnel. Elle n’apparaît pas évidente pour Stéphane H., 52 ans.

Absent à l’audience, cet habitant de Tourrette-Levens est condamné à six mois de prison, 1000 euros d’amende et 7500 euros de préjudices à indemniser. Il est reconnu coupable de "violence sur une personne chargée d’une mission de service public" et d’"outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique".

Les faits remontent au 29 février 2020. Ce jour-là, Tourrette-Levens est le théâtre d’une battue administrative.

Le maire en a fait la demande pour contenir la prolifération des sangliers et de leurs dégâts collatéraux. Plusieurs lieutenants de louveterie, nommés par arrêté préfectoral, partent à la recherche d’animaux à abattre. Alors qu’un lieutenant de louveterie avance sur un sentier, un 4x4 déboule à vive allure. Selon les conclusions de l’enquête, le conducteur agresse verbalement le visiteur. Il lui ordonne de dégager de sa propriété – alors qu’il se trouve en-dehors.

"On a évité le pire"

Les choses dégénèrent. Stéphane H. aurait alors agrippé son interlocuteur, chuté avec lui, et lui aurait porté des coups au crâne et au sternum. Bilan: dix jours de soins médicaux. La version de la victime est confirmée par un témoin. Lors de sa garde à vue à la gendarmerie, Stéphane H. l’a contestée. Il a renvoyé la responsabilité des violences au lieutenant de louveterie. La chose semble peu plausible, mais on n’en saura pas davantage cette fois-ci: il n’est ni présent, ni même représenté par un avocat.

"On a évité le pire, insiste Me Eric Manaigo pour la partie civile. Dans cette affaire, il y a des armes. Heureusement que mon client a eu le réflexe de poser sa carabine d’emblée..."

Le lieutenant de louveterie, 34 ans désormais, a fait preuve de sang-froid. Il reste néanmoins choqué par cette agression. Choquants, les faits le sont d’autant plus que ce trentenaire est un "bénévole, collaborateur occasionnel du service public", rappelle Me Manaigo. Un peu d’histoire. Les lieutenants de louveterie sont une "très vieille institution fondée par Charlemagne en 813. Ils ont des attributions spécifiques cadrées par le Code de l’environnement."

Ils peuvent ainsi s’approcher des habitations si besoin, contrairement aux chasseurs. Leur mission: réguler les populations d’animaux dont la prolifération suscite dangers et dégâts, quand la chasse n’y suffit pas. La battue n’a finalement pas pu se tenir ce jour-là. Ni depuis. D’autant que Stéphane H. s’en serait déjà pris à un lieutenant de louveterie à l’automne 2019. "Du coup, plus aucun ne veut intervenir à Tourrette-Levens!", fustige Me Frédéric Hentz pour la commune. Tout bénéf pour les sangliers. Pas pour les riverains exaspérés, qui ont signé une pétition.

"Insupportable"

Le procureur Thibault Rossignol requiert six mois ferme et 600 euros d’amende. Le président Alexandre Julien, statuant à juge unique, alourdit la facture. Stéphane H. a dix jours pour interjeter appel. "Des agressions verbales, ça arrive assez régulièrement. Mais une agression physique, c’est plus rare", réagit Pascal Jobert.

Pour le nouveau directeur de la DDTM 06 (direction départementale des territoires et de la mer), de tels faits sont "absolument insupportables. Ce sont des bénévoles qui assurent une mission d’auxiliaire d’Etat pour réguler des espèces qui créent des dégâts. On ne peut pas admettre que ces bénévoles soient agressés!"