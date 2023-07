Quatre prévenus relaxés dans une affaire d’abus de faiblesse à Monaco

Nos vertus ne seraient-elles, le plus souvent, que des vices déguisés ? Ce constat acerbe du moraliste De La Rochefoucauld sur l’être humain semblait résumer le dossier évoqué devant le tribunal correctionnel de Monaco.

À la barre, quatre prévenus : une dame âgée (amie de la victime), deux agents immobiliers (un gérant et un négociateur), un marchand de biens (l’acheteur). La justice leur reproche une infraction d’abus de faiblesse sur une personne vulnérable (aujourd’hui décédée), commise au cours de troisième trimestre 2017.

Une carte de séjour venue à échéance

Il s’agissait, en l’occurrence d’une affaire qui prend sa source dans une pratique traditionnelle monégasque concernant la carte de séjour pour les résidents étrangers. Venue à échéance et pour prolonger la période, la victime (un Français sans enfant) devait satisfaire au dépôt d’une somme de 500 000 euros sur un compte bancaire en Principauté. Puis, fournir à l’appui, l’attestation de l’établissement gestionnaire des fonds.

À l’époque, le demandeur n’avait pas la somme exigée. Mais il était propriétaire de biens à Paris et Saint-Tropez. À Monaco, cela tombe bien ! Il est propriétaire d’une chambre de bonne de 23 m2, transformée en studio au deuxième étage de l’immeuble « Le Panorama », au début de la rue Grimaldi.

Elle est évaluée d’après expertise judiciaire à 940 000 euros. Alors le senior envisageait sérieusement de vendre la studette.

Il informait sa proche amie de trente ans du projet. Aussitôt, la conversation entraînait une analyse de la réalité. L’octogénaire le confortait dans sa décision de céder le local, acquiesçait pour trouver un acquéreur, et entamait des pourparlers après d’une agence immobilière pour choisir un client.

Entretemps, des troubles cérébraux progressifs diminuaient les facultés cognitives du vendeur. Il était même placé sous curatelle en 2018. Mais à cette audience de plus de cinq heures, le président Jérôme Fougeras Lavergnolle (*) subodore des décisions propices à cacher une mauvaise foi, dont l’argumentation de rendre service ne serait valide qu’en apparence.

D’autant que le montant de la vente apparaît sous-estimé. Au prix initial de 1 150 000 euros, le studio affiche 950 000 euros, puis 700 000 euros. Or, le prix du même appartement situé au-dessous a été fixé à 1 300 000 euros.

"Une vente forcée"

"Le 1er septembre, Madame, une offre d’achat est signée chez vous. Puis vous accompagnez cette personne de 87 ans chez le notaire. De plus, l’agence a déclaré que vous aviez demandé une commission à hauteur de 25 % du prix de vente…"

La vieille dame interrompt aussitôt le magistrat : "Je ne suis fautive de rien. Tout est faux…"

Comme il est impossible de continuer, le président menace la prévenue de la faire sortir du prétoire si elle continue ses remarques intempestives pendant les débats. Quant aux autres personnes à la barre, elles se limitent à des réponses laconiques et banales sur les faits reprochés.

Alors, la partie civile sonne la charge, conduite par le filleul de la victime après un dépôt de plainte. Ses demandes sont soutenues par son conseil qui s’étonne d’une amie silencieuse sur les dégradations de santé du vieil homme.

Tout comme le délai de réflexion suffisant de vingt-quatre heures laissé par l’investisseur désintéressé et des conditions suspensives qui ne profitent qu’aux requins. "Par l’assignation, on essaie d’obtenir une vente forcée avec une perte du dépôt de garantie possible. Une sommation faite à un huissier force la victime à signer. C’était surtout une belle affaire que l’agent immobilier ne voulait pas perdre. Cela fait partie du business de Monaco ! Condamnez-les à verser 10 000 euros. "

Une victime incapable de distinguer les euros des francs

Le premier substitut Julien Pronier ne sera pas plus tendre. Il rappelle le stratagème mis en place pour imposer une vente à une personne atteinte de troubles temporels, sans souvenance du prix d’achat, incapable de distinguer les euros des francs.

Et de conclure : "Avec un prix anormalement bas et des conditions défavorables, il fallait dire stop ! Pourtant, Madame a pris l’opération en main pour en finir rapidement. Vous avez un intermédiaire qui a demandé jusqu’à 50 % pour sa commission. Soi-disant, cette fameuse affaire rapporterait des clopinettes. Pourtant on ne la lâche pas ? Si la victime vend, il n’aura plus la possibilité de vivre à Monaco. Condamnez-les quatre prévenus à un an d’emprisonnement".

Après quarante et un jours de délibéré, le tribunal a prononcé une relaxe globale et débouté la victime de ses demandes.