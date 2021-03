Pourquoi le recours déposé contre le confinement partiel dans les Alpes-Maritimes a été rejeté

On pouvait s’y attendre. À la suite de la situation épidémique dans les Alpes-Maritimes, les trois juges des référés ont estimé que le confinement partiel, instauré pour les deux week-ends des vacances scolaires, était "proportionné" et "adapté aux circonstances locales".

Des indicateurs locaux élevés

C’est notamment le taux d’incidence du département, qui a motivé la décision des magistrats. Selon les données de Santé publique France, ce dernier s’élève à 617 pour 100.000 habitants alors que la moyenne nationale se situe à 190.

Tous les indicateurs locaux sont supérieurs aux chiffres nationaux. Le taux de positivité est établi à 10,6% (6,4% au national), la part du variant anglais représente plus de 70% des nouvelles contaminations (contre 37 % au niveau national) et le taux d’occupation dans les hôpitaux est de 91,8%.

"Un net rebond de l’épidémie dans les Alpes-Maritimes, une détérioration des capacités d’accueil et une situation proche de la saturation, a été constaté", complète le Tribunal administratif.

Un deuxième recours

Les magistrats ont souligné que la mesure était limitée dans le temps et dans l’espace. Ils ont donc estimé que les restrictions ne portaient pas "une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’entreprendre, à la protection de la santé et au droit au respect de la vie privée des 241 requérants".

Ce jeudi, et sur le même sujet, c’est la requête de Maître Christophe Pelloux, déposée pour le compte d’un agent immobilier niçois, qui sera examinée.