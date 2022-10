"Pour nous, c’était festif": deux supporters niçois à l’amende pour des explosions de pétards à l’Allianz Riviera

Les chants des tribunes et l’euphorie d’un soir de victoire semblent loin. À la barre du tribunal correctionnel, lundi dernier, A. et J., 19 et 21 ans respectivement, font profil bas. Ici, ils ne sont plus supporters, mais prévenus. Une expérience inédite, à laquelle ils ne s’attendaient pas.

Ces supporters de l’OGC Nice ont été interpellés le 11 mai dernier, à l’issue du match Nice-Saint-Etienne. Une rencontre explosive, conclue par un 4-2 renversant pour les Aiglons. Des pétards ont explosé en tribune, justement. Les caméras du stade ont permis d’identifier les auteurs. Le club lui-même a déposé plainte, au regard du risque encouru pour les personnes autour.

Ces deux supporters assurent tomber des nues. "Nous ne savions pas que c’était interdit, déclare J. Il n’y avait aucune mauvaise intention de notre part. Pour nous, ce sont des objets simplement « festifs". Nous les avons introduits dans nos poches. » De "petits pétards" achetés un peu plus tôt dans un magasin de farce et attrapes. Et ces fumées que l’on voit à l’image? "Elle ne venait pas de nos pétards à nous", esquive J. Il n’ignorait pas que les fumigènes, eux, étaient interdits.

Bénin en apparence

La procureure Marina Uman le reconnaît: "La faute peut paraître bénigne". En réalité, elle ne l’est pas. "Quand on est dans un stade, l’effet de groupe peut avoir des conséquences dramatiques - l’actualité de ces derniers mois l’a montré". La finale de Ligue des Champions au Stade de France, puis le Nice-Cologne à l’Allianz Riviera sont passés par là.

"Oui, un pétard peut être plus dangereux qu’un fumigène. Mais pour cela, il faut le lancer! Là, il a explosé sous un siège…", relativise Me Benoît Brogini, l’avocat d’A. L’efficacité des fouilles à l’entrée du stade le laisse songeur. Quant aux conséquences, elles sont lourdes, souligne sa consœur Me Alice Flore Cointet: "Quinze heures de garde à vue, l’obligation de pointer, une interdiction de stade…"

La procureure avait requis 105 heures de travaux d’intérêt général, et six mois d’interdiction de stade pour les matchs du Gym. Le tribunal présidé par Edouard Levrault s’en tient à une amende de 300 euros.