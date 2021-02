Pour l'avocat de Gérard Depardieu, le dossier de viols "n'a pas à être sur la place publique"

Miser sur la présomption d'innocence

"Je ne me livrerai absolument pas à une défense publique de Gérard Depardieu", a redit mercredi l'avocat sur la radio publique: "Laissons travailler la justice et respectons les droits de chacun". "Gérard Depardieu conteste fermement ces faits", "a le droit d'être défendu" et doit "être considéré comme présumé innocent", a-t-il ajouté.

"S'il y a une affaire où la présomption d'innocence a plus de sens que jamais, c'est celle-ci", a encore déclaré le pénaliste, figure du barreau de Paris.

La plaignante, une femme d'une vingtaine d'années, avait dénoncé à la gendarmerie fin août 2018 avoir été violée à deux reprises au domicile parisien de la star quelques jours plus tôt.

Elle avait obtenu à l'été 2020 que l'enquête, d'abord classée sans suite par le parquet de Paris après neuf mois d'investigations, soit reprise par un juge d'instruction.