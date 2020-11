"Pour avoir la certitude de boire le meilleur": un Italien vole neuf très bonnes bouteilles de vin et de champagne dans un supermarché à Monaco

"J’étais rentré dans l’Intermarché pour acheter de l’eau. Mais l’occasion a fait le larron. Je reconnais les vols des bouteilles de vin et de champagne. Je les avais choisies d’après leurs prix élevés pour avoir la certitude de boire le meilleur. Pour éviter de me faire coincer à la sortie du magasin, je les avais dissimulées dans ma culotte…"



Le prévenu comparaît menotté à l’audience de flagrance du mardi 10 novembre. Face aux juges, cet Italien original préfère étayer la théâtralité d’une vie de bohème engendrée par des problèmes psychiatriques. Il était venu de Turin pour faire une balade en Principauté.

"Je vis chichement avec 900 e de pensions. J’entends des voix qui me poussent à me tuer. J’ai été condamné plusieurs fois dans mon pays pour vols et stupéfiants."