"Permettre aux victimes de s’exprimer, comprendre et juger": le procureur national antiterroriste se confie avec le procès de l'attentat du 14-Juillet

Jean-François Ricard est le premier procureur de la République antiterroriste. Il assure cette lourde fonction depuis juillet 2019, depuis la création du PNAT, le parquet national antiterroriste. Il possédait déjà une sérieuse expérience en la matière: Jean-François Ricard a été juge d’instruction chargé des affaires de terrorisme pendant douze ans. Il était notamment en charge du dossier de l’attentat du RER B à Saint-Michel, en 1995. Après le procès V13 qui s’est étendu sur 10 mois, il évoque le procès de l’attentat du 14 juillet à Nice qui débute lundi.

L’organisation d’un tel procès entre Paris et Nice est un défi quasi inédit. L’ampleur des moyens déployés est à la mesure de cette tragédie?

La retransmission dans une autre ville que Paris d’un procès terroriste criminel est une première. Ce type de retransmission avait déjà eu lieu dans deux autres affaires, mais de droit commun, qui comprenaient un grand nombre de victimes qui n’habitaient pas Paris: l’explosion de l’usine AZF à Toulouse et l’affaire des irradiés d’Épinal. En revanche, on a déjà eu recours à des salles de retransmission dans les procès terroristes mais qui se trouvaient toutes dans l’enceinte du tribunal judiciaire de Paris ou dans celle de la cour d’appel de Paris, comme ça a été le cas, pour les attentats de janvier 2015 ou ceux du 13 novembre 2015. Pour le procès de l’Attentat de Nice des salles ont été aménagées à l’Acropolis (lire nos précédentes éditions). L’objectif c’est de permettre aux victimes qui résident dans l’agglomération niçoise d’accéder au procès sans avoir à se rendre à Paris dans les meilleures conditions possibles. Au jour de la clôture de la formation judiciaire, il y avait 55% des parties civiles constituées qui résidaient dans l’agglomération niçoise.

C’est bien plus que des salles de retransmission...

Oui, les mesures d’accompagnement de victimes qui vont être mises en place à Paris sont totalement reproduites à Nice. Avocats, vacataires, psychologues, membres d’associations d’aide aux victimes agréées par l’État. Il n'y a pas moins à Nice qu’à Paris. Et c’est une organisation qui est issue d’une concertation très large. Avec les associations, les avocats, les autorités compétentes localement, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la préfecture, la mairie Nice et le barreau de Nice... Tout a été décidé, y compris dans des détails très matériels et pratiques. L’objectif, encore une fois, c’est que les parties civiles qui vont rester à Nice puissent suivre le procès dans des conditions très similaires à celles qui existent à Paris.

Il y a aussi le dispositif de web radio...

C’est la deuxième fois qu’elle est mise en place. Cela paraît aujourd’hui une évidence mais c’est pourtant très récent. Ce sont les procès terroristes qui ont instauré cette possibilité. Pour le procès de Nice, elle pourra être écoutée à l’étranger compte tenu du nombre important de parties civiles qui résident hors du territoire. Au moment de la clôture de l’information elles étaient 85 à résider à l’étranger. C’est une innovation importante, complexe, puisque techniquement il fallait éviter au maximum les risques de piratage à l’étranger avec un système de clé et de code qui ont été distribués et qui vont permettre le suivi avec une traduction simultanée en anglais. Avec également un différé très limité de 30 minutes, de manière à éviter toute difficulté s’il y avait des incidents d’audience, par exemple.

La tenue du procès des attentats de Paris du 13 novembre a été largement saluée. Quels enseignements en tirer?

Nous pensons que le déroulement du procès des attentats de Paris a été notamment salué parce qu’il a permis de répondre au mieux à trois exigences qui sont, à notre sens, celles d’un procès terroriste: permettre aux victimes de s’exprimer, comprendre et enfin comme dans tous les procès: juger. Les salles de retransmission dans le procès des attentats de Paris ont été très largement fréquentées par les avocats et les parties civiles c’est vraiment un constat qu’on a fait et donc on sait que ça a bien fonctionné. Deuxième constat, un très grand nombre de parties civiles ont eu recours à la web radio, ce n’est donc pas - et je le mets entre guillemets - un gadget. Nous avons voulu reprendre ce qui avait manifestement bien fonctionné et nous avons cherché à l’adapter et à l’améliorer chaque fois que c’était possible.

Quel est l’enjeu principal de ce procès?

Toujours le triptyque: permettre aux victimes de s’exprimer comprendre et juger. Et puis, comme pour le procès des attentats de Paris, le temps nécessaire sera pris pour que les victimes s’expriment de la façon la plus complète possible, si elles le souhaitent. C’est fondamentalement important. Et c’est une évolution très positive par rapport à ce que l’on pouvait constater il y a encore quelques années. Ensuite, il appartiendra à la Cour de déterminer le rôle précis de chaque accusé. Il n’est pas question à ce stade pour le parquet antiterroriste de se prononcer sur le fond du dossier. Le principe c’est que, maintenant, toutes ces questions seront exclusivement dédiées à la cour d’assises, lors des débats.

Comment parvenir à dissocier les deux instructions autour de l’attentat, sachant que de nombreuses victimes attendent surtout des réponses sur la sécurisation de la Prom’ Party?

Je ne vais pouvoir répondre que de manière lapidaire. La cour d’assises est saisie de certaines infractions: associations de malfaiteurs terroristes, associations de malfaiteurs de droit commun, infractions à la législation sur les armes, à l’encontre des huit accusés. Ce sont ces qualifications qui vont borner, en quelque sorte, les débats.

Comment juger ensemble des accusés renvoyés pour des faits de nature terroriste ou de droit commun, donc cinq mis en cause libres?

Comme à chaque fois dans ses affaires, l’objet c’est de juger les personnes pour lesquelles il y a des éléments permettant d’estimer qu’elles ont pu concourir à la réalisation de l’attentat. Ça a été décidé par le juge d’instruction et la chambre d’instruction. Les accusés seront jugés pour leur rôle précis. Et uniquement pour cela. Qu’ils soient jugés pour des qualifications de droit commun ou des qualifications terroristes ne change rien, ils seront jugés au plus près de leurs agissements: les agissements qui leur sont imputés. Et le choix de les juger ensemble et non pas dans deux procès distincts, ça répond à l’objectif de comprendre au mieux les faits dans leur globalité.

Qui peut se constituer partie civile, sachant que plusieurs décisions de justice ont élargi le périmètre de reconnaissance du statut de victimes?

Toutes les personnes qui s’estiment - et chaque mot à son importance - directement victimes des faits. Et c’est la cour qui va décider, comme dans chaque procès, de droit commun ou de terrorisme. Avec cette particularité: la cour va décider de la recevabilité des constitutions à la lumière des derniers arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation, notamment du mois de février dernier.