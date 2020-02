Pavlenski mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans l'affaire Griveaux

En revanche, l'artiste russe, également mis en cause dans un autre dossier portant sur des violences avec arme commises le 31 décembre, n'a pas été mis en examen dans cette enquête et sera remis en liberté dans la soirée, a précisé Me Yassine Bouzrou.

>> LIRE AUSSI. Affaire Griveaux: Alexandra de Taddeo mise en examen et placée sous contrôle judiciaire

Dans cette seconde procédure, le parquet de Paris avait requis le placement en détention provisoire du Russe, réfugié politique en France depuis 2017.