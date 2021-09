Pass sanitaire ou pas dans les centres commerciaux? Avant la préfecture des Alpes-Maritimes, la justice a déjà tranché

Ce lundi, le tribunal administratif a suspendu cette mesure dans trois centres commerciaux de plus de 20.000m2: Carrefour Lingostière, Carrefour Antibes et Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var. Deux autres centres avaient saisi la justice vendredi dernier: Carrefour TNL et Auchan La Trinité. Mais ces deux-là se sont retirés de la procédure en référé. Géant Casino Mandelieu, sixième mastodonte azuréen soumis à l’obligation de pass, avait obtenu sa suspension il y a une semaine.

Carrefour Lingostière, Carrefour Antibes et Cap 3000 ont obtenu gain de cause à leur tour. Pour ce faire, ils ont rebondi sur une décision du gouvernement prise le 8 septembre: le pass sanitaire n’est plus obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20.000m2, dès lors que le taux d’incidence du département est inférieur à 200 pour 100.000 habitants. Or c’est désormais le cas dans les Alpes-Maritimes, observe le tribunal: 187,1 le 8 septembre, 179,8 le 9...

"Cette mesure n’est plus nécessaire, adaptée et proportionnée"

Dès lors, "l’intensité de la circulation de ce virus n’apparaît plus telle qu’elle justifierait le maintien de l’obligation du pass sanitaire" dans les trois centres commerciaux concernés, estime le tribunal. "Cette mesure n’est manifestement plus nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé."

On comprend mieux, dès lors, l’empressement des centres concernés à annoncer dès mardi la fin du pass. Même Carrefour TNL, pourtant retiré de la procédure en référé, indique dès à présent sur son site: "Votre magasin reste ouvert sans pass sanitaire mais toujours dans le respect des gestes barrières." Auchan La Trinité a préféré attendre la fin de l’arrêté pris le 31 août dernier. Ce n’est plus qu’une question d’heures.