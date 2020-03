On vous explique pourquoi le procès de la fusillade du lycée Tocqueville de Grasse ne débute finalement que ce mardi

Depuis trois ans, élèves et enseignants du lycée Tocqueville de Grasse attendent, fébriles, le procès de Killian et de son complice présumé Lucas.

Killian, le 16 mars 2017, a ouvert le feu dans l’établissement avec un fusil et un pistolet, lancé une bombe artisanale, blessé quatre élèves et le proviseur. 35 minutes de terreur qui ont bouleversé toute une ville. Rendez-vous a été donné à 14 heures pour le tirage au sort des jurés et l’appel des témoins et des parties civiles. Mais dès 13 h 30, une foule d’avocats en colère, des barreaux de Nice et de Grasse, bloquent l’accès de la salle d’audience du tribunal de Nice. Ils veulent profiter de la résonance médiatique de ce procès pour se faire entendre. Les avocats entonnent La Marseillaise, chantent « On est là, on est là mais Belloubet ne veut pas, nous on est là. »

Dans une ambiance bon enfant mais un brouhaha indescriptible, les robes noires protestent contre le projet de réforme de leur régime de retraite autonome, demandent tour à tour la démission de Nicole Belloubet, la Garde des Sceaux, et du Président de la République.

Depuis plus de deux mois, ils le répètent sans cesse : si la hausse de leurs cotisations est votée, des cabinets disparaîtront et les plus démunis des citoyens ne seront plus défendus. Une grève dure a été reconduite le matin même en assemblée générale. Devant une telle détermination, le président Patrick Véron, la mort dans l’âme, doit se résoudre à reporter l’audience à ce mardi matin 9 heures. Des victimes en pleurs ont du mal à comprendre la situation.

Le procès qui est prévu pour durer jusqu’au 20 mars voit son calendrier bousculé. Me Eric Dupond-Moretti, avocat de Killian, fulmine. A son arrivée, certains de ses confrères l’ont accueilli par des sifflets. Il encaisse mal, ne comprend pas cette hostilité : « J’ai déjà pris la parole pour défendre la profession. Mais là, j’ai un gamin qui attend d’être jugé. Que l’avocat qui, derrière moi, hurlait je suis le peuple, enlève sa robe et mette un gilet jaune », ironise l’avocat.

« Ne peut-on pas envisager d’autres modes d’action comme verser nos cotisations sur un compte séquestre personnel ? », suggère Me Luc Febbraro, avocat de Lucas, le complice présumé de Killian. « J’ai un mandat pour défendre un jeune homme. Je ne peux pas l’abandonner en rase campagne », explique l’avocat d’Aix-en-Provence.

"j’attends une justice à la hauteur"

Killian, adolescent au visage d’ange et au projet mortifère est resté dans une geôle au sous-sol du palais de justice. Il a patienté avant d’être ramené à la prison de Grasse. De lui, on n’aura vu qu’un casque de moto posé sur la table des pièces à conviction.

Parmi les victimes, Julien, blessé par une gerbe de plombs lors de l’attaque, avoue son désarroi : « On a eu du mal à comprendre ce qui se passait. J’aurais préféré être en cours que de perdre un après-midi. Mes parents ont aussi posé des congés. »

Julien appréhende à la fois de se « replonger dans l’histoire et de se trouver face à Killian et à son avocat ». A ses côtés, le proviseur Hervé Pizzinat, qui avait reçu une balle dans le bras en tentant de raisonner Killian, paraît, plus détendu. Victoria, une autre élève partie civile, confie en aparté : « J’attends une justice à la hauteur de ce qui s’est passé. » On ne peut pas dire, qu’hier, son vœu ait été exaucé.