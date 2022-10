"On perd le contrôle de l'avion": au procès du crash du Rio-Paris, les dernières minutes du vol AF447

A bord du vol AF447: douze membres d'équipage, dont trois navigants, et 216 passagers.

Au bout de trois heures de vol, l'avion survole l'Atlantique à une altitude d'environ 10.700 mètres. Il a un dernier contact avec un contrôleur brésilien à 01H35.

En approchant de l'Equateur, l'A330 entre dans les cumulonimbus de la zone de convergence intertropicale ou "pot au noir", toujours délicate à traverser car elle est le lieu de phénomènes météorologiques dangereux - orages, fortes précipitations, vents violents.

A 2 heures, le commandant de bord de 58 ans, aux manettes depuis le décollage, réveille le second copilote de 37 ans qui doit le relever.

Le premier copilote, âgé de 32 ans, briefe le nouvel arrivé: "Le petit peu de turbulence que tu viens de voir, on devrait trouver le même devant".

Le commandant de bord quitte le cockpit et va se coucher. Les deux copilotes sont aux commandes.

A 2h06, l'un d'eux annonce au personnel de bord que l'avion va rentrer dans une zone de turbulences. "Dans deux minutes là, on devrait attaquer une zone où ça devrait bouger un peu plus que maintenant, il faudrait vous méfier là".

L'avion prend un léger virage à gauche et se détourne de 12° de la route initiale pour éviter le mauvais temps. Il ralentit un peu.

"J'ai les commandes"

Mais à 2h10, le pilote automatique se désengage: "J'ai les commandes", annonce le premier copilote, qui prend les commandes manuelles.

C'est le moment où les sondes Pitot, qui mesurent la vitesse, givrent. Ces sondes anémométriques situées sur le nez de l'avion sont obstruées par des cristaux de glace et les pilotes n'ont donc plus d'indication cohérente de vitesse.

Ils s'en rendent compte en moins de 10 secondes. "On a perdu les vitesses", "on a pas une bonne annonce de vitesse". La valeur d'altitude diminue aussi de façon erronée et une série de messages d'alarme s'affichent sur les écrans.

Le copilote aux commandes cabre l'avion: l'assiette passe à 10°, l'A330 se met à monter rapidement.

Quelques secondes plus tard, l'alarme de décrochage "STALL" retentit, car l'avion est trop cabré: après une pause, elle retentira à nouveau de manière continue pendant 54 secondes. L'alarme d'écart d'altitude "C-Chord" sonnera aussi de longues secondes.

Les moteurs sont poussés au maximum

L'avion continue de grimper jusqu'à 2.100 mètres par minute, il est secoué par des roulis. Les moteurs sont poussés au maximum.

Après avoir atteint 11.600 mètres d'altitude, soit 900 mètres de plus, l'aéronef se met à redescendre peu après 2h11: il commence à décrocher - ce qui signifie que les ailes de l'avion ne sont plus portées par l'air.

Les deux navigants ne maîtrisent plus la situation, ils ont appelé plusieurs fois le commandant de bord qui arrive environ 40 secondes plus tard.

"Je ne sais pas ce qui se passe", "on perd le contrôle de l'avion", lui disent les deux hommes. L'Airbus est alors à 10.800 mètres, son altitude est en rapide diminution, à 3.000 mètres par minute, avec une inclinaison à droite.

"Je suis en train de descendre là?"

Le commandant de bord s'assoit sur un siège derrière les deux hommes, qui essayent de reprendre l'avion avec des actions, parfois simultanées, sur les mini-manches, mais ils ne semblent pas comprendre ce qu'il se passe.

"Tu descends", fait remarquer à 2h12 le deuxième copilote. "Je suis en train de descendre là?" demande le copilote aux commandes. "Non, tu montes là", estime le commandant de bord.

Les enregistrements s'arrêtent à 2 heures 14 minutes 28 secondes, soit 4 minutes 30 après le givrage des sondes.

Les dernières valeurs montrent un avion chutant à la vitesse de 3.300 mètres par minute.