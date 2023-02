"On a été poursuivi jusqu’au niveau du parking Antoine-Ier": trois policiers agressés par des femmes ivres à Monaco

Quand l’huissière appelle le dossier n°10, deux jeunes femmes s’approchent de la barre. Âgées respectivement de 27 et 25 ans, elles sont insérées professionnellement avec des emplois de caissière et aide à domicile. Elles comparaissent pour s’en être prises violemment à trois policiers de la Principauté, le dimanche 29 janvier dernier, vers 3h30, au sortir de l’établissement La Rascasse.

C’est presque une forme de lynchage qui est décrite au cours de l’instruction de l’affaire par le président Jérôme Fougeras Lavergnolle. Les agissements, synonymes de violences, sont consternants: coups de poing aux visages, outrages, agression, brutalité, emportement, fureur… Au point d’appeler du renfort pour maîtriser ces "sœurs furies" et les services de secours pour transporter une policière aux urgences du CHPG avec un jour d’ITT. Et que d’outrages dans un langage offensant, avec entre autres: "Qu’est-ce qu’ils veulent ces c… de flics!".

"C’est la faute de l’alcool…"

Le magistrat écoute les trois plaignants, encore atterrés par autant d’agitation impétueuse gratuite et hantés par une question: "Pourquoi pareil déchaînement? On était sur le périmètre de La Rascasse pour éviter des éventuels débordements. On a été poursuivi jusqu’au niveau du parking Antoine-Ier. Pourquoi nous agresser, nous menacer? On était juste là pour protéger. Pas plus…"

Puis, le président va demander aux deux prévenues d’expliquer les raisons de leur colère. "Vous étiez venues depuis Moulinet pour passer la soirée à Monaco, relève le magistrat. Au cours de votre garde à vue, vous n’avez pas été convaincantes sur vos responsabilités. Pourquoi autant d’actes délictueux gratuits? On vous voit très agressives sur les images de la vidéosurveillance. Qu’en est-il à cette audience."

Le raccourci est vite évoqué: "C’est la faute de l’alcool. Aujourd’hui, conscientes, on reconnaît les faits et nous présentons nos excuses aux agents pour notre mauvais comportement."

Les parties civiles sont appuyées par l’aplomb de Me Hervé Campana qui n’entend pas en rester là! "C’est un dossier affligeant, qualifie l’avocat. Ces sœurs ne se sont pas contrôlées quand il a été fait une remontrance à leur copain. Elles se sont carrément jetées sur les agents et se posent en justicières. À la Sûreté publique elles pratiquent l’embrouille. Il ne faut pas se moquer du monde. Certes, j’entends les excuses, mais les faits sont là. Outre la peine qui sera prononcée, il y a l’obligation d’indemniser les victimes. C’est pour mes trois clients un choc, évalué respectivement à 1.500 euros pour la policière; à 1.000 euros pour le deuxième agent dans une situation identique sans ITT; 500 euros pour le troisième avec les seuls outrages."

La logique prime aussi du côté du parquet. "Quand on vient faire la fête à Monaco, signifie le substitut Emmanuelle Carniello, on ne vient pas jeter le trouble. Ce soir-là, les prévenues ont porté atteinte à l’uniforme. Ce n’est pas agréable de se faire insulter, bousculer, taper à coups de poing, quand on fait respecter la loi. L’alcool n’explique pas tout. Afin que nous ne revoyions plus ces demoiselles, je sollicite deux mois assortis du sursis et une interdiction temporaire de venir à Monaco."

Ni bars, ni clubs à Monaco pendant 2 ans

La défense va reprendre la reconnaissance d’une situation inadaptée accompagnée d’un comportement choquant. "Mes clientes ont convenu de la gravité des actes commis, enchaîne Me Grégoire Gamerdinger. La seule explication aux propositions prises par les événements ne peut être que l’excès de boissons. Ces faits ne se reproduiront plus et elles s’acquitteront de leurs dettes envers la société."

Le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public, alloué les sommes réclamées par les parties civiles et assorti la peine d’une liberté d’épreuve pendant deux ans.

C’est-à-dire que les deux sœurs devront rendre compte régulièrement au juge d’application des peines de leur situation d’emploi, de l’indemnisation effective des victimes et de respecter l’interdiction de fréquenter tout établissement de débit de boissons et de danse en Principauté au cours des vingt-quatre prochains mois. En cas de manquement, les juges pourront les obliger à effectuer les deux mois de prison.