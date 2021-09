Nouvel esclandre, nouvelles victimes... Ce qu'il faut retenir du 2e jour du procès des attentats du 13-Novembre

La cour tranchera le 4 octobre sur leur recevabilité, lors d'une audience où seront également examinées les demandes des communes de Paris et Saint-Denis, du Bataclan et du bistrot La Belle équipe, auxquelles s'oppose aussi le ministère public.

De nombreuses personnes ont sollicité auprès de la cour d'assises spéciale de Paris le statut de victime de ces attentats, qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis. La plupart l'ont fait par l'intermédiaire de leur avocat.

"Ici c'est très beau, il y a des écrans plats, de la clim, mais là-bas (en prison) on est maltraités", avait lancé Salah Abdeslam, accusé de complicité de crimes terroristes et qui encourt la perpétuité.

"Ça fait six ans que je suis traité comme un chien. Je ne me suis jamais plaint parce que je sais qu'après on sera ressuscité et que vous devrez rendre des comptes", avait ajouté celui qui est incarcéré à l'isolement total et suivi par vidéosurveillance 24h/24.

"Dignité"

Le procès du 13-Novembre, prévu pour s'achever fin mai 2022, est la plus grande audience criminelle jamais organisée en France. Les témoignages de rescapés et proches des victimes sont attendus à partir du 28 septembre pour cinq semaines.

Avec les nouvelles constitutions de parties civiles, qui étaient déjà près de 1.800 à l'ouverture du procès, "on serait à 20 auditions par jour", a estimé le président de la cour, contre une douzaine "prévues initialement".