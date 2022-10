"Nous sommes plus déterminés que jamais. Le combat continu", Omar Raddad et son avocate réagissent au rejet de la requête en révision du procès

La commission d’instruction de la cour de révision, saisie d’une demande de révision du procès d’Omar Raddad, considère que la requête n’est pas recevable. Le Toulonnais aujourd’hui âgé de 60 ans a été condamné il y a 28 pour le meurtre de Guislaine Marchal à Mougins en 1991, meurtre qu’il a toujours nié.

"Nous allons saisir la Cour européenne des droits de l’homme"

"J’ai appelé Omar Raddad au téléphone. Il est déterminé. Il sait qu’il est innocent et il ne peut pas imaginer qu’un jour on n’arrive pas le prouver. Nous irons jusqu’au bout", réagit l’avocate du jardinier Me Sylvie Noachovitch, jointe par téléphone à la sortie de l’audience au palais de justice de Paris.

"Il y a une vraie volonté de ne pas réviser"

"Le combat continu. Nous allons saisir la cour européenne des droits de l’homme qui pourra condamner l’État et ensuite on va saisir la cour de révision" poursuit la défense d’Omar Raddad.

"Il y a quatre ADN masculins mêles au sang de la victime sur la scène de crime. Sous prétexte qu’on ne peut pas les dater et qu’il y a un doute pour savoir s’ils sont de pollution ou pas [déposés après la mort par des enquêteurs par exemple], la commission d’instruction considère que la demande n’est pas recevable. Mais c’est justement quand il y a un doute qu’il faut y aller. Sinon il n’y aurait aucune réouverture des cold case. Il y a une vraie volonté de pas réviser, c’est clair" réagit Me Noachovitch, scandalisée.

Elle ajoute: "Il a ensuite été dit que la témoin [qui innocente Omar Raddad en 2002 et désigne d’autres suspects Azuréens] est un témoin anonyme. C’est faux. Cette témoin a été entendue par les gendarmes de l’époque. Elle a un nom, mais elle témoigne sous couvert de l’anonymat car elle craignait des représailles".

La requête en révision a été rejetée ce jeudi malgré les réquisitions de l’avocat général qui demandait, le 15 septembre, la nomination d’un laboratoire spécialisée dans la portraits-robots génétique et la recherche en parentèle afin de déterminer à qui appartiennent les ADN masculins non élucidés.