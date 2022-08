"Notre justice est capable de juger le terrorisme": rescapé du Bataclan et partie civile lors du procès, il témoigne

Quelle est la finalité d’un procès pour terrorisme?

Le but est avant tout de juger les accusés. Mais pour les parties civiles, la période des témoignages est très importante. C’est l’occasion de dire publiquement ce que vous avez vécu, la douleur que ça représente, pourquoi c’est inacceptable et pourquoi c’est toujours aussi dur des années après.



Comme vous le faites devant les autres victimes, ça renforce une forme de communauté des victimes. C’est assez fort et ça fait du bien. On se rend compte que les difficultés qu’on traverse individuellement, on les traverse tous. Ensuite, vous avez un récit officiel de ce qui s’est passé. Cette compréhension-là, elle n’est pas inintéressante. Et à la fin, il y a un verdict qui dit que ce qui vous est arrivé est inacceptable. Ça fait du bien quand c’est la justice de votre pays qui vous le dit.

Qu’est-ce que la société en retient?

On en retient que notre justice est capable de juger le terrorisme, et ça c’est rassurant. Le fait que l’attentat a été commis prouve qu’il y a un raté de la police, des services de renseignements, etc. On fait partie, nous les victimes de terrorisme, du trou dans la raquette. Mais derrière, il y a quand même le filet de la justice qui rattrape un certain nombre de choses.



La société se rend compte aussi que les victimes sont debout, mais qu’elles souffrent toujours. Et ça, ça légitime le processus d’indemnisation. Et puis il y a ce texte magnifique « Vous n’aurez pas ma haine » [lettre ouverte d’Antoine Leiris publié sur Facebook après la mort de sa femme au Bataclan, Ndlr]. On aimerait tous n’avoir aucune haine. La réalité est plus compliquée. D’ailleurs, la phrase est au futur, c’est important parce que les victimes ressentent parfois une injonction à aller mieux, à être résiliente et à ne pas être haineuse. Entendre des centaines de victimes permet de se rendre compte que ce sont des humains avant tout, et qu’ils ont les mêmes difficultés à être résilients.