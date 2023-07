Il ne respecte pas ses obligations de soins en lien avec sa consommation de stupéfiants, un résident monégasque termine en prison

Quand un résident de Monaco avait comparu à l’audience de flagrance, le 22 novembre 2020, il avait été condamné à quinze jours ferme et quatre mois et demi avec sursis. Et pour cause! Cet adulte de 27 ans au comportement étrange avait attiré, la veille, l’attention des policiers. Contrôlé avec une quantité conséquente de 92 grammes de résine de cannabis, le délinquant se retrouvait dans le box.

La formation collégiale de l’époque avait appliqué une décision somme toute clémente. Mais dans un but bien précis. La coercition, doublée toutefois d’un ajournement d’incarcération pendant cinq ans sur le complément de la peine à effectuer. Une "carotte" pour inciter l’auteur des faits délictueux à recouvrer le tissu social.

Le sursis lié à son obligation de soins

Elle contraignait, en priorité, l’intéressé à se soumettre inévitablement à l’obligation de soins liée à la modalité du sursis avec la liberté d’épreuve. L’élément par excellence pour lutter contre la récidive, d’un côté, et favoriser son alternative à la réinsertion, de l’autre. C’est d’ailleurs à ce niveau que le prévenu devait se justifier à la barre, en cette fin du mois de juin.

Le président Florestan Bellinzona a évoqué la procédure spécifique au niveau de l’injonction thérapeutique en alternative aux poursuites pénales. En clair: le consommateur avait-il respecté la surveillance médicale enjointe en 2020? Ce même magistrat ne semble pas du tout convaincu quand il épluche pièces et justificatifs à sa disposition.

Il en fait même grief à la personne concernée et note un casier judiciaire noirci par plusieurs délits: vol, violences, drogue, ivresse. Pas plus de compassion dans les réquisitions du parquet. Le substitut Maxime Maillet, confirme également la faiblesse des preuves produites. "Pourtant, Monsieur avait été averti à l’époque, déclare-t-il avec un certain scepticisme sur sa volonté de se soumettre. S’il ne fournissait aucune attestation probante sur la poursuite d’un traitement médical, la direction prison était effective à la prochaine infraction constatée. Le tribunal lui avait laissé une chance, mais ignorée en partie. Les pièces, transmises précipitamment au matin de cette audience, renforcent-elles le respect de la liberté d’épreuve par le prévenu?"

Le parquetier impose la révocation de la peine prononcée avec sursis "si vous pensez que ces mêmes documents laissent encore planer le doute sur les soins engagés."

À l’inverse, la défense parle de son client comme d’une personne qui s’est prise en charge du mieux possible et implore encore une fois l’indulgence du tribunal. Finalement, la décision a annulé le jugement antérieur avec une révocation partielle du sursis: un mois ferme.