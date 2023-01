Nage avec des dauphins: les trois entreprises des Alpes-Maritimes seront fixées cet après-midi

Ne pas approcher les dauphins à moins de 100 mètres. Voilà ce que dit l’arrêté ministériel du 3 septembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021. Une interdiction qui n’aurait pas été respectée par trois entreprises des Alpes-Maritimes.

Le parquet de Grasse avait fait saisir début juillet 2022 des bateaux appartenant à des sociétés proposant à leur clientèle de nager en Méditerranée avec des dauphins, moyennant la somme de 300€ par personne.

Ce sont dans les communes de Mandelieu-la-Napoule et Antibes que seraient basées ces activités ciblées par la justice. Une activité contraire à la réglementation donc, qui aurait continué malgré les avertissements des autorités.

Le parquet avait également fait stopper l'activité. "En nous privant de nos bateaux, on nous a aussi empêchés d’assurer nos autres activités comme la pêche ou le whale watching. De notre côté le remboursement d’avance de nos clients s’élève à 92.000 euros", indique une des concernées en assurant: "C’est comme si on nous avait condamnés avant d’être jugés."

Une réponse en début d'après-midi

Ce jeudi 26 janvier, les trois sociétés sauront si le tribunal suit ou non les réquisitions annoncées en décembre dernier, à savoir de la prison avec sursis et des amendes allant jusqu'à 18.000 euros.

Les trois entreprises azuréennes sont poursuivies pour "pratique commerciale trompeuse" et "perturbation volontaire d’espèce animale non domestiquée protégée". Les capitaines, de leur côté, avaient déclaré que c'étaient les dauphins qui allaient vers eux lorsqu’ils étaient à l’eau et non l’inverse.

Des eaux marines protégées

Comme le précise la loi, la perturbation intentionnelle incluant l'approche des animaux à une distance de moins de 100 mètres dans les aires marines protégées mentionnées à l'article L. 334-1 du code de l'environnement est interdite. C'est le cas de la zone Pelagos en Méditerranée, que l'on peut voir ci-dessous, extraite du site sanctuaire-pelagos.org.