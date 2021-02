Mort de l'ex-chef de la police monégasque happé par un yacht en 2013, le procès une nouvelle fois reporté

La mort tragique du chef de la police monégasque André Muhlberger, le dimanche 23 juin 2013, vers 18 h 15 au large de Cap-d’Ail, avait à l'époque suscité de nombreuses rumeurs. Après des années d’investigations, l’affaire se résume à un accident absurde. Un ressortissant italien de 44 ans, pilote du bateau, était renvoyé ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Nice pour répondre d'homicide involontaire. L'un des avocats de cette affaire ayant contracté le coronavirus, le procès vient d'être, pour une énième fois, reporté. Il est programmé pour le vendredi 2 avril.

André Mulberger avait été happé par l’hélice surpuissante d’un yacht de 22 mètres, alors qu’il tentait de le rejoindre à la nage pour retrouver des amis. Le capitaine expérimenté du bateau est accusé d’avoir démarré le Joïka, un luxueux Mangusta, pour le repositionner face au vent afin de limiter l’effet de la houle. Il ignorait, explique-t-il, qu’André Muhlberger était en train de regagner la plate-forme d’accès située à la poupe.

André Muhlberger avait été directeur de la Sûreté publique de Monaco pendant six ans, recruté pour sa parfaite connaissance des mafias de l'Est. Il avait quitté son poste le 10 octobre 2012 et envisageait de travailler dans la sécurité privée en Asie. Le microcosme monégasque lui reprochait une trop grande proximité avec des ressortissants russes.

Ce policier à l’allure de play-boy et au franc-parler avait été en poste au SRPJ de Marseille à Ajaccio. Il avait commandé la Sûreté urbaine à Marseille. Son décès avait causé un émoi considérable dans la région.