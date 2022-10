Monaco fait sa rentrée judiciaire sans président ni procureur

Sylvie Petit-Leclair, Secrétaire d’État et femme providentielle?

Procureur général par intérim, Julien Pronier - qui finissait sa mission intérimaire ce lundi -, a presque entièrement dédié son discours à la personnalité du Directeur des Services judiciaire et Secrétaire d’État à la Justice, Sylvie Petit-Leclair.

Il a d’abord salué son abnégation et sa force de travail. "Je peux vous assurer qu’il m’arrivait régulièrement, voire à chacune de mes permanences, d’y croiser Madame le Directeur, alors Procureur général, en plein travail tant les samedis et les dimanches. Ce stakhanovisme était également observable le soir [...]."

Le Premier substitut a également insisté sur l’expérience du Secrétaire d’État à la Justice à l’étranger (magistrat de liaison aux Pays-Bas et au Royaume-Uni).

Alors que le parquet a connu plusieurs années de crispation, Julien Pronier a insisté sur les qualités humaines de Sophie Petit-Leclair. "Sa bienveillance l’a conduite à être régulièrement à l’écoute des fonctionnaires et magistrats qui n’hésitaient pas à se confier à elle quant aux difficultés personnelles qu’il pouvait rencontrer. Cette humanité a été d’autant plus indispensable que la situation sanitaire et les confinements qui l’ont accompagnée pouvaient fragiliser la cohésion qu’elle avait su créer."

Et de souligner: "On ne peut que saluer le choix, par cette nomination [au poste de Secrétaire d’État à la Justice, ndlr], de consacrer à une aussi prestigieuse fonction une femme qui s’est distinguée par son engagement sans faille et sans limite au profit de la Principauté et de sa Justice".

Rappelons à ce titre, qu’elle est à l’initiative de la première équipe commune d’enquête signée en avril 2020 avec le Parquet de Nice. "Un véritable succès."

Multipliant les métaphores footballistiques, le Procureur général par intérim a évoqué les mouvements au Parquet général. Regrettant les départs d’Alexia Brianti, "substitut général devenu juge au Tribunal de Première instance", et Cyrielle Colle, "premier substitut du Procureur général devenue juge de paix". Mais aussi d’Olivier Zamphiroff, procureur général adjoint dont le détachement était arrivé à son terme. Fidèle de Sylvie Petit-Leclair, il a été nommé conseiller auprès du Secrétaire d’État à la Justice, aux côtés de Richard Dubant.

"Le mercato n’est toutefois aujourd’hui pas terminé. Nul doute que notre équipe sera à terme renforcée par un procureur général et un procureur général adjoint." Aucune date n’a été dévoilée quant à une annonce prochaine.