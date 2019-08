Monaco et la France "intensifient" leurs échanges pour sanctionner les chauffards immatriculés en Principauté

Une tempête dans un verre d’eau

Les autorités monégasques se seraient bien passées de ce cadeau de rentrée empoisonné.

Ce mercredi, le ministère de l’Intérieur français a informé, par voie de communiqué, que son "objectif de mettre fin à l’impunité des conducteurs de véhicule immatriculé à l’étranger est partagé par les autorités monégasques." La suite a semé le doute dans les médias français.

"En 2018, ce sont plus de 100.000 infractions qui ont été commises par des conducteurs de véhicule monégasque en France, le pays lui-même comptant à peine 40.000 habitants. Or, les Monégasques ne sont pas couverts par la directive européenne 2015/413/UE, du 11 mars 2015, qui facilite l’échange transfrontalier d’informations relatives aux infractions routières constatées par radar et permet des poursuites à l’encontre des conducteurs de véhicules immatriculés dans un autre État membre, ayant commis une infraction routière en France."

Il n’en fallait pas plus pour que les articles sur "l’impunité des chauffards monégasques" refleurissent et que la communication d’Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la Sécurité routière, soit perçue comme un durcissement des règles existantes. C’était faire fi de la suite du communiqué.

"Intensifier ces échanges et les rendre plus réguliers"

"En revanche, la convention d’entraide judiciaire en matière pénale (entre la France et Monaco), signée à Paris le 8 novembre 2005, prévoit une possibilité de transmission spontanée d’informations.

Dans ce cadre, des échanges d’informations ont déjà eu lieu depuis l’année 2016 entre les deux pays, étant précisé que les autorités monégasques et françaises ont décidé d’intensifier ces échanges et de les rendre plus réguliers.

C’est ainsi que le 19 août 2019, les autorités françaises ont procédé au signalement de contrevenants monégasques qui commettent les excès de vitesse les plus graves et fréquemment (plusieurs fois dans l’année) afin que des sanctions soient prises par les autorités monégasques."

Bref, rien de neuf si ce n’est l’affirmation que le dispositif d’entraide se poursuit et s’intensifie. Si Monaco n’est pas pays membre de l’Union européenne et ne peut donc ratifier ses Traités ou adopter ses directives, Patrice Cellario a précisé: "Dans l’attente, un jour nous espérons que ce soit possible, nous avons mis en place cette procédure pour agir avec les autorités françaises et elle porte ses fruits".