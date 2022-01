Meurtre de Vanesa Campos: 22 ans de réclusion pour les deux principaux accusés

Après plus de neuf heures de délibéré, la cour a reconnu ces deux hommes coupables de "meurtre en bande organisée", un crime qu'ils ont toujours contesté et dont ils se renvoient la responsabilité.

Ces peines, assorties d'une interdiction définitive du territoire français, sont au-delà des réquisitions de l'accusation, qui avait demandé jeudi des peines distinctes à l'égard des deux Egyptiens.

L'avocat général Olivier Auféril avait requis la plus lourde peine, 20 ans de réclusion, à l'encontre de Mahmoud Kadri, 24 ans, unanimement désigné par ses coaccusés comme celui qui a tiré sur Vanesa Campos dans la nuit du 16 au 17 août 2018.

Une peine de quinze ans de réclusion avait été demandée à l'encontre de Karim Ibrahim, 29 ans, pour "complicité" de meurtre.

Situés à l'extrême opposée dans le box, Mahmoud Kadri et Karim Ibrahim ont semblé accuser le coup à l'énoncé du verdict, restant ensuite de longues minutes assis.

Leurs avocats respectifs ont annoncé à l'AFP leur intention de faire appel.

"Se battre"

Au cours des débats, les deux hommes ont reconnu avoir fait partie d'une bande de voleurs qui détroussaient les clients de prostituées trans sud-américaines et avoir voulu le soir des faits "se battre" avec les protecteurs qu'elles avaient engagés pour se défendre.

Dans leurs derniers mots samedi matin avant que la cour ne se retire pour délibérer, Mahmoud Kadri et Karim Ibrahim se sont tous deux dits "désolés" de la mort de Vanesa Campos.

Cette prostituée péruvienne sans-papier de 36 ans avait été tuée par balle près de son lieu de travail, dans l'un des endroits les plus reculés du bois de Boulogne, dénué d'éclairage public, après s'être retrouvée face à un groupe d'au moins une dizaine de jeunes hommes.

Pour l'accusation, ils s'y étaient rendus pour "reprendre la maîtrise du territoire", s'armant de couteaux, d'une matraque, de bombes lacrymogènes, de branches d'arbres trouvées sur place, et d'un pistolet automatique dérobé une semaine plus tôt dans la voiture d'un policier alors qu'il se trouvait avec une prostituée.

Six autres hommes jugés depuis le 11 janvier ont été condamnés par la cour d'assises.

L'un d'eux, qui était également poursuivi pour meurtre, a écopé de six ans d'emprisonnement pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Quatre autres Egyptiens ont été condamnés à des peines allant de trois ans de prison, dont deux avec sursis, à six ans d'emprisonnement pour leur participation à l'expédition punitive au cours de laquelle Vanesa Campos a trouvé la mort.

"Peines exemplaires"

Un huitième homme a écopé - conformément aux réquisitions de l'avocat général - d'une peine de cinq ans d'emprisonnement pour avoir participé au vol de l'arme du crime.

"La cour d'assises a reconnu la culpabilité de l'ensemble des accusés. Des peines exemplaires ont été prononcées contre les deux organisateurs de ce meurtre en bande organisée", a réagi auprès de l'AFP Me Chirine Heydari, avocate de la mère et de la soeur de Vanesa Campos, et de six de ses anciennes collègues de travail.

Les trois semaines de débats, marquées par divers incidents et un flot de versions évolutives et parfois contradictoires chez les accusés, n'auront pas permis de connaître les circonstances précises du décès de Vanesa Campos.

Dans cette affaire, "il n'y a pas de vérité absolue", s'étaient mis d'accord vendredi les avocats de Mahmoud Kadri et de Karim Ibrahim.

L'audience a également donné lieu à d'âpres débats entre associations sur la prostitution et la loi de 2016 qui a pénalisé les clients.

La cour tranchera sur la recevabilité comme parties civiles du Mouvement du Nid, abolitionniste, et de l'association de défense des personnes trans Acceptess-T, lors d'une audience civile le 14 mars.