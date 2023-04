Elle perd son agence immobilière et 500.000 euros après avoir été escroquée à Menton

Malgré un mandat d’amener, Hugo Marsero, 49 ans, est absent de son procès où il doit comparaître pour "escroquerie" et "prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales". Corinne est seule à la barre du tribunal.

A 60 ans, cette ancienne gérante d’une agence immobilière de Menton, est ruinée. Sa société est en liquidation avec un passif de 1,2 million.

Elle accuse Hugo Marsero de lui avoir volé 500.000 euros. Elle-même se retrouve passible de poursuites pour des abus de biens sociaux.

"J’ai été crédule, stupide" , répète la sexagénaire. Cette histoire à peine croyable débute par un échange de services.

Hugo, qui vient demander un délai pour un arriéré de loyer, propose en échange à Corinne de régler le problème d’un mauvais payeur monégasque.

Un faux avocat persuasif

L’intermédiaire est soi-disant l’avocat marseillais d’Hugo. Le ténor (en réalité un complice non identifié) appelle régulièrement Corinne au point qu’ils finissent par se tutoyer.

Paiement de caution pour éviter à Hugo des ennuis judiciaires, avance de fonds pour débloquer de l’argent imaginaire, location de voitures de luxe pour démarcher des clients... tout est prétexte pour convaincre Corinne de prêter de l’argent.

"J’ai mis le doigt dans un engrenage", avoue la victime.

Le président Edouard Levrault s’étonne: "Mais vous ne lui deviez rien à M. Marsero?

- Non. Je ne voulais pas qu’il aille en prison. C’est un escroc manipulateur.

- Vous ne vous fixiez pas de limites?

- L’avocat me rassurait."

Jusqu’au jour où Corinne se rend à l’évidence: Hugo ne la remboursera jamais. Elle se présente chez l’avocat marseillais qu’elle pense alors de connivence.

Le pénaliste, lui, comprend vite que son titre a été usurpé et dépose plainte. Hugo Marsero est placé en garde à vue. Il conteste d’abord les faits, évoque des dons sur fond de relation amoureuse puis finit par admettre une escroquerie de 200.000 euros.

Une somme qu’il a flambée au casino, ce que l’enquête confirmera. Comment une femme dévouée à son métier pendant trente ans, a-t-elle pu se laisser berner à ce point par un homme déjà condamné à cinq reprises notamment pour escroquerie et associations de malfaiteurs?

Libéralités amoureuses ou manœuvres frauduleuses?

"Madame a subi des questions lors des débats qu’elle n’aurait pas subis si Hugo avait été là. Ce genre d’escroc nous pousse à douter des victimes", déplore Me Cédric Porteron, partie civile. "Quand on est trop bon ,on peut être bête. Ce n’est ni une infraction ni une circonstance aggravante."

Le procureur Christophe Tricoche comprend "qu’on n’est plus rationnel quand on a prêté 100.000 euros, 200.000, 300.000, des sommes que l’on risque de perdre si l’on se retire."

Libéralités amoureuses plutôt que manœuvres frauduleuses? Le procureur choisit la seconde hypothèse et requiert un an de prison assorti d’un mandat d’arrêt contre l’escroc.

"Je suis atterré d’entendre qu’on est en présence d’un énorme préjudice", contre-attaque Me Philippe Soussi dans sa plaidoirie de défense. L’avocat concentre ses arguments sur le montant des dons, qui change sans arrêt. "Des dons en espèces comme si tous les locataires de cette agence payaient leur loyer en liquide! Mais qui me prouve que cet argent allait à Hugo? Qui me dit que vous n’avez pas flambé tous les deux?, s’interroge Me Soussi, en haussant le ton. Je vous demande de relaxer M. Marsero." Décision le 17 mai.