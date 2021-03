Menacée de mort par son conjoint, elle l'innocente finalement devant le tribunal de Monaco

"Les faits ne sont pas caractérisés"

Pour la défense, les menaces de mort ne sont ni inquiétantes ni révélatrices d’un mauvais état d’esprit. Mais surtout suffisantes pour envenimer plus encore les mauvaises relations de voisinage.

"C’est une dispute comme cela arrive très souvent dans un couple qui a des problèmes de boisson, confirme Me Raphaëlle Svara. Le ton est monté, des mots sont lâchés!

Ont-ils été dits avec une intention délictueuse? Une volonté consciente de commettre l’irréparable? Non! Il n’y a même pas eu le moindre geste de violence. Ces deux personnes ne sont plus très jeunes et Madame vous a démontré qu’elle n’a pas peur. D’ailleurs, je sollicite la relaxe pour mon client, car les faits ne caractérisent pas l’infraction. Si vous ne me suivez pas, prononcez au moins une peine plus clémente."

Au prévenu de rajouter: "Si j’avais son téléphone glissé dans la chaussette, c’est parce que je n’avais pas de poches. Certes, ce n’était pas correct de déranger les voisins. Mais je veux vivre normalement. J’ai 44 ans et aucune intention de semer le désordre en Principauté."