Mediator en appel: l'Assurance maladie réclame 490 millions d'euros au groupe Servier

"Dossier archi-frauduleux", "supercherie", "subterfuge": devant la cour d'appel de Paris, George Holleaux, avocat du régime général de l'assurance maladie, n'a pas eu de mots assez durs pour dénoncer les méthodes employées selon lui par Servier pour commercialiser et maintenir le plus longtemps possible le remboursement par la Sécurité sociale du Mediator.

Ce médicament, commercialisé depuis 1976 comme adjuvant aux traitements antidiabétiques mais aussi prescrit indûment comme coupe-faim jusqu'à son retrait du marché en 2009, a entraîné de graves effets cardiovasculaires chez des milliers de patients et il est tenu pour responsable de centaines de décès.

Le deuxième groupe pharmaceutique français et son ex-directeur général sont rejugés depuis janvier pour "tromperie aggravée", "homicides et blessures involontaires", "obtention indue d'autorisation de mise sur le marché" et "escroquerie" au préjudice notamment des caisses de sécurité sociale et des mutuelles.

En première instance, en mars 2021 , le groupe avait bénéficié d'une relaxe pour cette dernière infraction.

"Erreur manifeste d'appréciation"

Le tribunal correctionnel avait estimé que Servier n'avait pas fait preuve de "manoeuvres frauduleuses" constitutives de l'escroquerie puisque la Haute autorité de santé avait conclu à plusieurs reprises que le Mediator présentait un "service médical rendu" insuffisant, et donc qu'il était connu de tous que son efficacité n'était pas démontrée.

C'est "une erreur manifeste d’appréciation (...) des mécanismes de l’assurance maladie", a argumenté Géraldine Brasier Porterie, avocate de la Sécurité sociale agricole MSA, rappelant que "le service médical rendu insuffisant n'entraîne aucun remboursement automatique".

Même si l'Assurance maladie "avait connaissance du comportement frauduleux, elle n'avait pas les moyens d'y mettre fin", a aussi expliqué Me Holleaux, la décision de rembourser ou de ne pas rembourser étant du ressort du ministre de la Santé.

Pour le seul régime général d'assurance maladie, qui couvre 88% de la population française, l'avocat évalue le préjudice à 486 millions d'euros: 349 millions d'euros pour le remboursement des boîtes de Mediator, 9 millions d'euros pour les échocardiographies prises en charge après 2009 pour dépister les éventuelles séquelles chez les patients et 128 millions d'euros pour les intérêts cumulés.

"Vous vous rendez compte de tout ce qu’on aurait pu faire avec cet argent ?", a tonné Me Holleaux, calculant que cela représentait "six mois de fonctionnement du CHU de Lille".