Me Adrien Verrier, futur bâtonnier de Nice

Avec 509 voix, le tandem Me Adrien Verrier et Me Cécile Schwal est arrivé en tête au second tour du scrutin pour la désignation du futur bâtonnier et vice-bâtonnier du barreau de Nice.

Ces deux avocats (l’un pénaliste, l’autre spécialisée en droit social) devancent le duo Pierre-Paul Valli et Laurence Marty qui totalise 338 voix. Il faut ajouter 21 bulletins blancs et 16 nuls. Me Verrier et Me Schwal succéderont au 1er janvier 2022 à Me Thierry Troin et Me Nathalie Beurgaud qui avaient été élus en mai 2019 et qui ont eu la lourde tâche de diriger l’Ordre des avocats notamment en 2020, année marquée par une grève très suivie contre le projet de réforme du régime de retraite puis par la pandémie.