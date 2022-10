L’une des enquêtes les plus spectaculaires de la PJ de Nice contre le trafic de drogue et qui avait viré au fiasco judiciaire, enfin jugée

En septembre 2016, la police judiciaire de Nice lance une opération d’envergure de démantèlement d’un réseau. Soixante-dix policiers interpellent treize personnes à Nice, la conséquence de mois de planques et de filatures.

Le commissaire Philippe Frizon et Jean-Michel Prêtre, procureur de la République, organisent aussitôt une conférence de presse tant les perquisitions ont été fructueuses: 580kg de cannabis, un fonds de roulement de 560.000 euros en liquide, 8kg d’une cocaïne particulièrement pure, des armes de guerre, des téléphones cryptés, des postiches, des gyrophares…

Cafouillage entre "crime" et "délit"

La PJ désigne Christophe Dicranian, originaire de Nice-Nord, comme le chef du réseau - ce qu’il a toujours contesté -, secondé par quatre lieutenants. Si la PJ et le GIR (groupe d’intervention régional) peuvent être fiers de leurs investigations, la justice cafouille. Les avocats de la défense vont vite repérer des failles dans la procédure. La juge d’instruction, qui enquêtait au départ sur une affaire de blanchiment, signale tardivement au parquet la découverte de drogue et d’armes survenue lors des perquisitions de garages.

Un nouveau coup de théâtre survient alors que les principaux suspects sont incarcérés depuis deux ans: la demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire a été oubliée or l’information judiciaire est close.

Autre bourde: l’infraction de blanchiment en bande organisée, retenue, entre autres, par le juge d’instruction et le parquet, ne relève pas du tribunal correctionnel mais de la cour d’assises. Le 1er avril 2019, les avocats niçois Me Flori, Me Vazzana, Me Eyrignoux, Me Seguin... soulèvent cet écueil procédural.

Cautions rendues, prévenus remis en liberté

Le tribunal correctionnel doit constater qu’il n’est pas compétent pour juger un crime et demande au parquet à mieux se pourvoir. L’ensemble des contrôles judiciaire sont levés, les cautions rendues aux trafiquants présumés qui sont tous remis en liberté. Seul Christophe Dicranian, qui, s’est échappé menotté d’une voiture de police après une interpellation en mars 2019 pour avoir violé son contrôle judiciaire, sera renvoyé quelques mois en détention.

La procédure a été soumise à la Cour de Cassation, la plus haute juridiction - qui l’a sauvée et l'a renvoyée à la chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence. Les magistrats de la cour d’appel ont finalement décidé que quatorze prévenus (dont une femme) devaient être jugés devant le tribunal correctionnel de Nice. Ils doivent répondre pour la plupart de participation à une association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, blanchiment.

"Un exemple de réinsertion"

L’audience est prévue sur deux semaines. Les prévenus sont libres et n’ont plus fait parler d’eux. Notamment Christophe Dicranian.

Amateur de musculation et de triathlon, il s’est marié à Saint-Tropez avec Liam Di Benedetto. Il est davantage présent dans la rubrique "téléréalité" des réseaux sociaux plutôt que dans la rubrique fait divers.

"Mon client est un exemple de réinsertion, affirme son avocate Me Audrey Vazzana. Cette affaire est ancienne et il a, depuis, un parcours sans faille. Il est devenu papa, a monté un restaurant avec sa femme et une société d’influenceurs. On viendra s’expliquer sur le délit de blanchiment qu’il reconnaît."

Face au procureur Jean-Philippe Navarre, les avocats de la défense espèrent que la justice ne fera pas payer à leurs clients des errements dont ils ne sont pas responsables. Les peines encourues restent lourdes (parfois vingt ans de prison), notamment pour certains, comme Christophe Dicranian, qui sont en récidive légale. Mais cette procédure, qualifiée de "maudite", dans les couloirs du tribunal judiciaire de Nice, paraît encore fragile et peut faire l’objet, en cas de condamnations, de nouveau recours de la Cour de cassation.