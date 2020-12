L'heure du verdict au procès des attentats de janvier 2015 ce mercredi

Face à l'onde de choc et au trauma des attaques des 7, 8 et 9 janvier 2015, premières d'une longue et sanglante série en France, la réponse doit être celle d'une "justice exemplaire, pas sanguinaire", a prôné l'une des avocates de la défense, Zoé Royaux.

"C'est un dossier qui transpire la peur et la déraison. Je crois que quand on a trop peur, la justice devient le pire d'elle-même", a souligné sa consœur Margot Pugliese.

Après les témoignages puissants des survivants des attaques et des proches des 17 victimes, la cour a tenté pendant plusieurs semaines de reconstituer le puzzle de l'enquête ayant conduit les 14 accusés devant les assises, essentiellement sur la base de relevés téléphoniques et de quelques traces ADN.

Mais les débats n'ont pas permis de lever toutes les zones d'ombre, du circuit des armes aux commanditaires. Dans ces zones d'ombre, "assumées" par le parquet qui en a rejeté la responsabilité sur l'attitude et les revirements des accusés, la défense s'est engouffrée, dénonçant un dossier bourré d'"hypothèses" mais "vide" de preuves.

Les enquêteurs ont identifié deux "filières" d'approvisionnement pour les armes retrouvées en possession d'Amédy Coulibaly: l'une "lilloise" et l'autre "belgo-ardennaise".

Mais rien n'a été établi concernant les armes de guerre utilisées par les frères Kouachi. Et la façon dont l'arsenal a transité puis atterri entre les mains des terroristes reste peu claire.

Quelque 200 personnes se sont constituées parties civiles au procès, le premier en matière de terrorisme à être intégralement filmé pour les archives historiques de la justice.

Initialement prévu pour s'achever le 10 novembre, le procès a été suspendu plus d'un mois après que le principal accusé, Ali Riza Polat, a été testé positif au Covid-19 puis victime de complications médicales.