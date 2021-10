L'ex-naturopathe star de Youtube, Thierry Casasnovas visé par une information judiciaire pour "exercice illégal de la médecine"

L'homme est sulfureux et régulièrement dénoncé par des professionnels de la santé. Une information judiciaire, notamment pour des faits "(d')exercice illégal de la médecine", a été ouverte à la fin de l'été à l'encontre du naturopathe Thierry Casasnovas, l'ex chantre du jeûne et crudivorisme sur Youtube, indique l'AFP selon une information du parquet de Perpignan.

Cet influenceur, basé dans le village de Taulis à une trentaine de kilomètre de Perpignan, qui était jusqu’en juin dernier l'un des Youtubeurs francophones les plus influents dans le domaine, avec 525.000 abonnés et des dizaines de millions de vues cumulées, avait annoncé mi-juin qu'il arrêtait sa chaîne Youtube et se retirait "de la vie publique" dans une ultime vidéo.

Un juge d'instruction chargé du dossier

Thierry Casanovas disait être "épuisé par le harcèlement" dont il était l'objet, en particulier du fait de la Miviludes (mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) qu'il qualifiait de "police de la pensée". Avec plus de 600 saisines, dont 70 en 2020, il est la personnalité la plus signalée à la Miviludes. Courant 2020, le parquet de Perpignan (P.-O.) a ouvert une information judiciaire à son encontre pour "exercice illégal de la profession de médecin", "abus de faiblesse" et "pratiques commerciales trompeuses", avant de confier le 3 août dernier le dossier à un juge d'instruction.

Depuis une dizaine d'années, ce naturopathe s'est fait connaître par ses vidéos, cumulant plus de cent millions de "vues", où il défend le manger cru et l'abstinence pour mieux vivre, régénérer et détoxifier son corps. Parallèlement, le Youtubeur y faisait la promotion d'une marque d'extracteur de jus utile à ces pratiques alimentaires. Selon ces vidéos, ces pratiques peuvent prévenir voire guérir cancer, diabète ou dépression... il y rejette la médecine traditionnelle et ne "croit pas à la vaccination".

Il n'hésite pas également à affirmer que lui "ministre de la Santé", le coronavirus "serait réglé rapido : bain froid et jeûne pour tout le monde, un petit jus de carottes et vas-y que je t'envoie", affirme-t-il face caméra. Début juin, l'association nationale de défense des victimes des sectes, (Unadfi) saisie par plusieurs familles dont des proches suivant les préceptes de Régènère, a déposé plainte contre l'influenceur notamment pour "abus de faiblesse", "exercice illégal de la médecine et de la pharmacie" et "mise en danger délibéré d’autrui", peut-on voir sur son site.