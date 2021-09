Leurs trois fils étaient au Bataclan: plongée dans de douloureux souvenirs pour se préparer au procès des attentats du 13-Novembre

Aller à ce concert était une idée de Renaud, l'aîné de la fratrie, un fan de rock qui avait déjà vu les Eagles of Death Metal sur scène. Il a réuni ses frères, sa compagne, celle de son cadet.

Renaud, 29 ans, n'a pas survécu à la tuerie.

Depuis le 13 novembre 2015, Maryline et Jacky Le Guen ont dû faire le deuil de leur aîné et aider leurs deux autres enfants (les deux enfants qui ont survécu n'ont pas souhaité que l'AFP donne leur identité), âgés alors de 15 et 25 ans, à se reconstruire. Et vivre, eux aussi. "On a voulu tout faire pour reprendre une vie normale", racontent-ils, avant de compléter l'un et l'autre: "Une vie normale entre guillemets".

Le couple vit toujours dans le paisible pavillon de banlieue parisienne, tout en bois comme un chalet de montagne, où les enfants ont grandi.