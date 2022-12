Leur stratagème était bien rodé, les deux "rats d'hôtel" cambriolaient les palaces de Monaco avec une facilité déconcertante

Deux ressortissants algériens devaient comparaître devant le tribunal correctionnel pour des faits commis entre le 31 juillet et le 1er août 2015. À l’époque, ces rats d’hôtels s’étaient introduits dans plusieurs chambres de trois palaces monégasques: l’Hermitage, Le Métropole et Le Fairmont.

Ils dérobaient avec une facilité déconcertante argent, bijoux et montres laissés par des clients fortunés. Pour compléter le pillage des lieux, ils arrachaient avant de partir les coffres-forts scellés dans les placards. Pendant longtemps, voire plusieurs années, ces margoulins ont mis la matière grise des enquêteurs à rude épreuve!

Avec des mesures de sécurité draconiennes en vigueur, comment pénétraient-ils dans les luxueuses suites sans constater la moindre effraction? Autre casse-tête: comprendre les raisons des déprédations, puisque l’auteur de pareilles nuisances devait avoir logiquement une clé pour rentrer. Les limiers de la Sûreté publique ont bien failli sombrer dans l’aberration à l’époque!

Face à une délinquance difficile à évaluer, ils ont fouillé et interrogé le personnel. Sans succès. Ils ont scruté, analysé le moindre pixel des images enregistrées par la vidéosurveillance. Enfin, lancé quelques avis de recherche… à tout hasard!

Finalement, les investigations et échanges de signalements auprès des services de sécurité français ont mis en lumière deux personnages peu recommandables. Leur modus operandi, hors du commun, allait cependant éclairer l’énigme monégasque. Les subtilités de l’opération étaient décrites par le président Jérôme Fougeras Lavergnolle.

Un modus operandi rodé

"Un des malfrats attendait dehors afin de converser avec des personnes de l’hôtel sur la fréquentation actuelle de l’établissement. Au fil de la conversation, il obtenait suffisamment de renseignements sur la description et les habitudes d’un des clients susceptible de séjourner dans le palace."

Difficile de démêler pareil artifice avec l’affluence estivale et la diversité de la fréquentation. "Il suffisait au complice de se présenter à la réception, a précisé le magistrat, et d’usurper l’identité dudit client en prétextant la perte de la clé magnétique. Il lui était remis un double du sésame. La voie était libre. Une fois à l’intérieur de la chambre, il fouillait tranquillement la pièce pour dérober les valeurs intéressantes. Sans oublier d’arracher le coffre-fort du placard afin d’en briser l’ouverture dans un lieu éloigné où les deux voleurs n’étaient nullement inquiétés ni entendu."

Un leurre rentable! Il rapportait en deux jours, rien qu’en Principauté, plus de 20.000 euros en numéraire et deux montres d’une valeur de 150.000 euros.

Un prévenu repenti

Outre Monaco, le duo était coutumier, en effet, de faits identiques en France et en Suisse. "C’était une époque où tout s’était mal passé, reconnaît le prévenu repenti présent à l’audience (son binôme étant toujours en fuite). J’avais besoin d’argent. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Je travaille et je m’occupe de mon fils."

Les juges ont un sourire gausseur à l’annonce d’une formation de serrurier, proposée dans le cadre de sa réinsertion à cet homme condamné pour vol dans une autre affaire à l’étranger. "Pourtant, a relancé le magistrat, malgré la détention vous avez persévéré dans les cambriolages…" L’activité redoutée est encore reconnue et le souci financier est revenu comme un leitmotiv.

"Oui, toujours à cause d’embarras pécuniaires. Mon fils me demandait beaucoup de choses, beaucoup de cadeaux. Je voulais céder à la tendresse paternelle… Sans argent, j’ai encore volé. Mais à la fin de ma dernière incarcération, j’ai fait des petites missions. Certes quelquefois au black… Pour cette audience, je vous apporte des preuves. À 38 ans, j’ai tout entrepris pour m’en sortir. Que d’erreurs! Je demande pardon. Mais pour ma part, je n’ai jamais vu de montres dans nos butins…"

Une vie passée dans les cambriolages et une technicité propice à un ancrage dans la délinquance sont rappelées par le parquet avant d’aborder la confiance sur la volonté du prévenu de changer de comportement.

"Le travail? Les éléments fournis sont relativement faibles pour le premier substitut Julien Pronier. S’il veut convaincre, il faut des fiches de paye afin de passer de l’officieux à l’officiel. Dès lors, permettons-lui de poursuivre sa réadaptation à une activité professionnelle avec une peine de deux ans avec sursis." La défense va entamer sa plaidoirie sur des arguments ad hoc.

Au nom du fils

"Aujourd’hui, mon client veut aller de l’avant, a affirmé Me Maeva Zampori. Il a tiré un trait sur le jeune délinquant qui volait. Il s’efforce de construire un avenir professionnel pour s’occuper de son fils, à demi-orphelin après la mort de sa mère. Compte tenu de son incarcération en France depuis 2019, une peine avec sursis doit être proportionnée."

Le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public. Accompagné d’un ultimatum du président: "On vous laisse encore une chance. On vous fait confiance afin de revoir votre fils sept ans après les faits. Mais ne trahissez pas votre parole…"