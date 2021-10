L’espoir renaît pour le graffeur Otom accusé de meurtre et incarcéré aux Seychelles depuis 6 mois

Récit d’un voyage sans retour

Du 21 avril, date de leur arrivée aux Seychelles à l’inculpation d’Otom le 25 mai, récit d’un voyage sans retour pour Tom et sa compagne.

21 avril : le couple arrive au Club Med, situé à 15 minutes de Mahé, l’île principale des Seychelles, quelques jours avant l’inauguration officielle de l’hôtel 5 étoiles. Otom est convié pour peindre une fresque. Le couple doit repartir le 30 avril.

25 avril : Otom a terminé une fresque sur un mur de « la famille », c’est la cantine où tous les employés se retrouvent pour manger et se détendre pendant leur pause. Il a peint le visage d’Anaïs, une des salariées du Club. C’est sa première au pinceau et pas à la bombe.

27 avril :

- 18 heures : il quitte sa chambre d’hôtel et y laisse sa compagne, Emmanuelle, qui ne souhaite pas se joindre à lui au restaurant du village vacances.

- 18 h 20 : Emmanuelle passe un coup de fil. Elle est encore en vie.

- 18 h 00 - 19 h 30 : L’artiste niçois dîne avec un ami. Selon l’exploitation des images de vidéosurveillance du Club, les deux amis ne se seraient pas quittés. C’est d’ailleurs ce que ce dernier a affirmé aux enquêteurs français.

- 19 h 30 : Otom raccompagne son ami, avant de rejoindre son bungalow.

- 19 h 45 : il ouvre la porte de sa chambre d’hôtel avec sa clé électronique. Selon les investigations françaises, la porte ne s’est pas ouverte de l’extérieure avant l’arrivée du jeune homme. En revanche, selon les constatations, elle a été ouverte puis refermée une fois de l’intérieur dans ce laps de temps.

- 19 h 45 : le graffeur niçois découvre sa compagne pendue dans la salle de bains. Il appelle à l’aide, tente de la réanimer. En vain. Une infirmière tente également de ramener la jeune femme à la vie.

- 20 h 45 : la police est alertée. Otom prévient la famille de la victime âgée de 32 ans.

5 mai : le Niçois de 34 ans est interpellé par la police seychelloise et placé en détention.

12 mai : le parquet de Nice ouvre une enquête conjointe pour homicide volontaire par conjoint et saisit la police judiciaire.

25 mai : Otom est formellement inculpé du meurtre de sa compagne.