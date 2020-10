Les trois jeunes Niçois s'étaient introduit dans un parking de Monaco pour "essayer" des voitures de luxe

Rien n’indiquait ce dimanche 17 février 2019, en fin d’après-midi, une opération portes ouvertes chez le concessionnaire Segond, à l’ouest de Monaco. Pourtant, trois Niçois ont profité d’un accès piéton dans l’immeuble "Le Millénium" pour s’introduire dans le parking, où l’intermédiaire des prestigieuses marques range ses voitures destinées à la vente. Pendant quatre-vingt-dix minutes, ils ont pu essayer Porsche et Audi sans inquiétude.

Aucune obligation de fracturer les ouvertures ni bricoler les démarreurs: les clés étaient dans les habitacles.

Un résident du bâtiment perturbait toutefois ce rodéo mécanique après avoir croisé les individus et signalé leur comportement suspect au concierge qui les faisait déguerpir. Non sans avoir emporté au passage des "trophées" de leurs exploits: deux paires de lunettes et un câble de téléphone. Le gardien alertait aussitôt les services de police.

Quelques minutes plus tard, les "conducteurs du dimanche" étaient interpellés à la limite territoriale de la Principauté et placés en garde à vue. Au tribunal correctionnel, audience a rimé avec absence.

Rien d’étonnant: il y avait la présence de leurs avocats.

"Un peu trop admiratifs des belles cylindrées"

Les éléments sont insuffisants pour soupçonner les prévenus de tentatives de vols de véhicules au cours de leur balade à Monaco. Ils sont juste un peu trop admiratifs de belles cylindrées. Dès lors, les charges retenues se limitent à trois objets dérobés par deux d’entre eux: un Français de 28 ans, employé polyvalent, et un Marocain de 25 ans, intérimaire.

En revanche, leurs palmarès judiciaires respectifs dans le pays voisin mentionnent neuf condamnations (vols, stupéfiants, outrages, escroquerie) pour le premier. Cinq (vols, violences, stupéfiants) pour le second.

Plus surprenant encore, l’évocation de la fouille de ce dernier par le président Jérôme Fougeras Lavergnolle. "Le personnage présentait un comportement étrange dans sa cellule. Il s’agitait, jusqu’au moment où un opinel muni d’une lame de 8 centimètres tombait de ses fesses..."

Décidément, cette partie anatomique, plutôt intime, est de plus en plus privilégiée par les prévenus pour dissimuler toutes preuves compromettantes. Certes dans la mesure du possible.

Après une précision du Premier substitut Cyrielle Colle sur la décision de la Cour d’appel, "déplacer un véhicule n’est pas considéré comme une infraction de vol", on passe aux réquisitions.

«Leurs comportements délinquants, soulignés par leurs antécédents, m’incitent à proposer une peine d’amende de 2.000 euros chacun. Ils doivent comprendre de ne plus venir à Monaco pour entreprendre leurs méfaits".

La défense plaide alors des personnalités difficiles.

"L’employé essaie de s’en sortir avec un stage de manager, fait observer Me Arnaud Cheynut sans mandat. 2.000 euros pour un préjudice d’une dizaine d’euros? Mettez la barre plus basse".

Me Thomas Brezzo pour l’intérimaire marocain, estime "une durée largement suffisante dans le parking s’il avait eu l’intention de voler une voiture. L’un comme l’autre se sont amusés. Ils se sont crus à Disneyland. Vu le faible préjudice et la volonté de s’insérer professionnellement, préférez une peine pécuniaire avec sursis..."

Le tribunal s’en tient à une amende de 1.000 euros ferme chacun.