Chute mortelle, état de santé du bébé... Ce que l'on sait après la nuit chaotique dans le ferry entre Toulon et la Corse

Un ferry dérouté, puis piégé par la houle. Une femme enceinte hélitreuillée en pleine tempête. Et une voiture qui chute dans les eaux du port, faisant un mort.

Le Mega Andrea de la Corsica Ferries a vécu une nuit de lundi à mardi chaotique, dont se souviendront longtemps les passagers partis de Toulon et les témoins à Bastia. Voici ce que l’on sait de ces événements hors norme.

Les parents du bébé ont enfin pu gagner l’hôpital L’Archet ce mercredi après-midi. Photo archives Eric Ottino.

Comment va le bébé de la passagère évacuée par les airs?

"Le bébé est dans un état stable." Les nouvelles venues de l’hôpital L’Archet, à Nice, se veulent rassurantes. Mardi au petit matin, les équipes de l’unité de médecine et réanimation néonatales ont accueilli un nouveau-né, amené par hélicoptère depuis Bastia. Leurs confrères corses les avaient informés des conditions épiques de sa naissance, après l’hélitreuillage de la future maman, 32 ans, depuis le pont du Mega Andrea.

"Son état de santé nécessitait une hospitalisation même si un enfant né à 7 mois et demi de grossesse n’est pas considéré comme grand prématuré", explique le Dr Sergio Eleni dit Trolli, responsable de l’unité niçoise. Elle est la seule habilitée sur le territoire à la prise en charge des grands prématurés. En règle générale, les conditions de l’accouchement - particulièrement difficiles en l’occurrence - sont déterminantes pour l’état de santé de l’enfant.

Si celui-ci était donc stabilisé, les équipes de L’Archet attendaient avec impatience l’arrivée des parents au chevet du bébé. Ce fut enfin le cas ce mercredi après-midi. La veille, la maman n’avait pu embarquer avec son enfant. Selon le Dr Eleni dit Trolli, "les études scientifiques ont démontré que le pronostic des prématurés est étroitement corrélé à la présence à leurs côtés des parents."

Un tel secours est-il exceptionnel?

Oui, estime le spécialiste niçois. Le Dr Eleni dit Trolli salue l’action héroïque des secours. "Un accouchement avant le terme, hors maternité, est extrêmement dangereux. Dans le cas présent, il aurait pu avoir une issue dramatique pour le bébé."

Le professionnalisme et le sang-froid de Christophe Sauli, le pilote de la sécurité civile, ont été précieux. Face à un vent soufflant à près de 100km/h, il a fixé un cap au ferry, pour se positionner juste au-dessus. L’opération a duré vingt minutes. » Soit l’extrême limite impartie. Par la suite, "la maman a été top, très courageuse."

Comment les passagers de la voiture ont-ils été sauvés?

Entretemps, le Mega Andrea a enfin accosté à Bastia. Il est 1h du matin. Sitôt débarquée, une voiture quitte la trajectoire menant à la sortie du port... et plonge dans les flots. "J’ai crié pour essayer de la faire dévier. Mais à cause de la pluie, ils ne m’ont pas entendu. Je faisais des signes. J’ai couru vers le véhicule, mais il était déjà trop tard…", témoigne Florence Croce.

Les douaniers menant les recherches dans le port endeuillé. Photo Philippe Pelletier NMTV / Nice Matin.

Cet agent de sécurité de la société Hestia, cité par Le Point, a plongé avec Godefroy Monti, agent de la CCI de Corse, pour sauver les occupants.

"Nous avons essayé de casser la vitre à coups de poing, mais nous n’avions pas suffisamment de force. Les passagers étaient paniqués. Sous la pression de l’eau, le coffre s’est finalement ouvert et ils ont pu sortir." À bord, deux couples de retraités venus d’Occitanie. Le conducteur, 70 ans, n’a pu s’extraire de l’habitacle. "Nous n’avons rien pu faire. C’était particulièrement choquant", soupire Florent Croce.

Les conditions étaient-elles réunies pour accoster?

C’est l’objet de l’enquête pour "homicide involontaire" ouverte par le procureur de Bastia. Les passagers ont débarqué après une série de péripéties et de longues heures d’attente rythmées par la houle. Or ce port nécessite une approche très technique. Dès lors, des habitués s’interrogent.

Tout comme Jean-Marc (prénom d’emprunt), débarqué là trois heures plus tôt en provenance d’Italie. "On n’y voyait pas à deux mètres. Il n’y avait pas de signalétique au sol, ni de panneau. Les conditions étaient terribles. Ça a été très compliqué et dangereux de sortir du débarcadère."