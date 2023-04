Les quatre faits marquants du bouleversant procès de l'affaire Jason Maimone tué à Gattières

Le 1er octobre 2019, une dizaine de destins a basculé. Ce soir-là, Yannick Tournier est au volant de la voiture et Steeve Arnoux abat son rival, Jason Maimone sur le parking d'un supermarché de Gattières. Le tort de Jason? Une histoire d'amour avec Eva, l'ex de Steeve Arnoux. Jason décèdera d'une hémorragie massive, à 23h, à l'hôpital Pasteur de Nice.

Un geste rapide qui a laissé une famille bouleversée, à la recherche de réponse. Le procès de cette affaire, fruit d'une jalousie maladive, s'est déroulé cette semaine. Steeve Arnoux a écopé de 30 ans de prison, assortis d'une peine de sûreté des deux tiers. Yannick Tournier, coupable de complicité a été condamné à 18 ans de prison.

Le déroulé du drame

Après des mois de ressentiments au sujet d'Eva qui entretenait une relation avec Jason Maimone, Steeve Arnoux accepte un rendez-vous sur le parking d'un supermarché de Gattières. En milieu de soirée, Jason est adossé sur une voiture. Une Alfa Roméo surgit, le toit ouverte et rode sur le parking. Yannick Tournier est au volant, Steeve Arnoux passager est lui, armé.

La voiture effectue trois rondes complètes du parking puis s’approche de Jason. Steeve Arnoux sort par le toit ouvrant. Il est à moins de dix mètres. Il tire sur un jeune homme désarmé, sans défense. Jason tente une esquive. Une gerbe de plombs l’atteint en plein ventre. La seconde lui blesse la jambe. Jason décédera à 23 heures à l’hôpital Pasteur de Nice d’une hémorragie massive.

La brigade de recherche interpellera les deux suspects dans la nuit. Une efficacité qui contraste avec la légèreté dont les plaintes contre Steeve Arnoux ont été traitées. La semaine précédant le drame, l’accusé avait tenté d’écraser le père d’Eva devant un lycée de Nice. Fin septembre, il avait tiré sur la voiture d’un jeune de Carros. Quelques jours plus tard, il commettait un meurtre avec préméditation. Ce crime - la famille de Jason en reste persuadée -, aurait pu être évité.

Le témoignage bouleversant d'Alessio, l'ami de Jason Maimone

Alessio, l’ami de Jason, "son frère", a paru encore sidéré par ce qu’il a vu, ce soir-là. Il a décrit la scène en gardant à distance une rage qui pourtant le ronge: "Il l’a visé. Il n’y a pas eu d’échanges. C’était assez long, puis il y a eu deux tirs très rapides. J’ai cru à un tir à blanc." Au sujet des derniers mots de Jason, il a confié: "il m’a dit que ça n’allait pas du tout. Il a eu ses derniers mots pour sa famille qu’il aimait énormément, a raconté Alessio, son ami et témoin du drame. Va dire à ma sœur et à ma mère que je les aime..."

Alessio a tenté de contenir ses larmes. Il soulait être à l’image de son copain: courageux. Ne pas montrer aux deux accusés la moindre faiblesse qui prêterait le flanc aux sarcasmes d’un Steeve Arnoux qui n’en a pas été avare, y compris en détention. "C’était un copain de collège. Il était tout le temps de bonne humeur, joyeux. On pouvait discuter de tout, se souvient Alessio. On se baladait beaucoup, on campait en forêt alors que les autres étaient plutôt sur leur Play (Ndlr: une console de jeux)."

L'explosion de Yannick Tournier

Deux jours après l'ouverture du procès, Yannick Tournier, 23 ans, et accusé d’être complice de l’assassinat de Jason Maimone a explosé, insultant un témoin ce qui a nécessité une suspension de l'audience. Après avoir passé près de mille jours en détention provisoire, il prend enfin la parole, interrogé par la présidente. Il a assuré ne rien "à voir dans tout ça".

"Je ne souhaite la mort de personne", a ensuite crié Yannick Tournier, en larmes, en s’adressant directement aux proches de Jason. "Arnoux a niqué la vie de tout le monde. Je n’ai jamais voulu ça. Je pense tous les jours à Jason. Ca ne doit jamais arriver une chose pareille. Vous le croyez ou pas mais je suis un gentil.". Et d'affirmer qu'il pense à Jason "tous les toujours"

Une famille effondrée

Au dernier jour du procès, la famille et les proches de Jason Maimone ont évoqué le jeune homme. Une famille à la fois dans l'incompréhension, et effondrée. Sa grand-mère est venu témoigner de sa personnalité, "toujours gai et travailleur", sanglotant. Sa mère, Béatrice, dans "l'incompréhension" depuis sa mort, pleure son fils.

"Je ne pourrai jamais le voir se marier, le voir avec des enfants", sanglote Béatrice. "L’accusé est un homme dangereux qui détruira à nouveau." "Toute une famille a pris perpète", a même ajouté Salvatore, le père de Jason, en s’adressant aux jurés: "La seule chose que vous pouvez faire, c’est que d’autres familles ne vivent pas ce que nous vivons. Parce que c’est inacceptable tant il y a eu des alertes."