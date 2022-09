Les professionnels de santé, ces victimes silencieuses de l’attentat du 14-Juillet

Entendre "hurler de détresse les familles", réaliser "des imageries de corps disloqués sur des adultes et sur des enfants", voir encore et encore "des corps". La mort. Et "l’odeur de la mort"... Voilà ce à quoi ont été confrontés les soignants, il y a six ans. Submergés, en un souffle, par l’arrivée de dizaines et de dizaines de blessés. Et puis par des centaines...

"On est devenu un hôpital de guerre"

Sur l’écran géant de la salle Grand Procès de la cour d’assises spéciale de Paris, des bribes de témoignages. "J’ai vu le pire et le meilleur de l’humanité", dira un professionnel de santé. "On est devenu un hôpital de guerre", témoigne un autre. Des soignants en première ligne cette nuit interminable. Et les longues journées qui ont suivi. Comment ont-ils absorbé cette souffrance qui a déboulé sans prévenir, un soir qui devait être comme un autre dans leurs services d’urgences?

Traumatismes, idées suicidaires...

Une étude appelée Échos, réalisée entre juin 2017 et octobre 2017, tente de répondre à ces questions. Elle pose des chiffres sur les maux de ceux qui ont vécu le 14-Juillet, en tant que professionnels de santé. Et donne corps à ces victimes silencieuses. 804 questionnaires ont été envoyés. 488 soignants ont été "exposés". Que ce soit sur le lieu du massacre, ou en milieu hospitalier. Et ils sont marqués psychologiquement. Mais pas seulement. Beaucoup souffrent de stress post-traumatiques. Beaucoup ont eu des idées suicidaires. Et beaucoup, encore, ont eu des répercussions sur leur santé: maux de dos, d’estomac, des articulations, de la fatigue compassionnelle...

À la barre, citée par Me Nicolas Gemsa, pour les parties civiles, c’est Héloïse Joly, neuropsychologue en cabinet et au CHU de Nice, qui révèle ces données. Toutes les répercussions de l’attentat sur ceux qui "ont mis leur traumatisme dans une petite boîte". Elle insiste: c’est le CHU de Nice et Lenval qui se sont occupés des victimes de l’attentat. Deux lieux - seulement - pour soigner toute la souffrance du monde. "Pour les attentats de Paris du 13-Novembre, les victimes ont été dispatchées sur de plus nombreux sites", précise la spécialiste.