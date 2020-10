Les gérants d'une agence immobilière soupçonnés d'avoir détournés 860.000 euros de loyers pour financer leur train de vie

La défense : « On va se battre contre tous ! »

Pour Me Gaston Carrasco, "Le syndic s’est acharné contre ma cliente par une attitude injuste qui tourne au règlement de compte. L’argent du casino? Madame jouait avec six autres personnes! Et ainsi de suite. Comment en est-on arrivé là? Dès le départ, il y a eu une mauvaise analyse du dossier. Le parquet y a accordé beaucoup trop d’importance. Dans la société, cette femme ne pouvait être gestionnaire de bien. Il fallait l’autorisation du gouvernement. Tous les chèques étaient établis au nom de l’agence puisqu’elle n’avait pas le titre de mandataire! Pourquoi détourner l’appellation jusqu’à l’affirmer en totale contradiction et surtout le soutenir? Parce que c’était la seule salariée connue et elle ne faisait qu’exécuter les instructions de son employeur. Alors, les victimes ne sont pas tout à fait les mêmes…"

En cas de condamnation, l’avocat a déjà fait part de son intention d’aller en appel.