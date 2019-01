Les échanges de SMS entre l'avocate de Dmitri Rybolovlev et des personnalités monégasques reçus en justice

Saisie par les conseils de Dmitri Rybolovlev et Tetiana Bersheda, dans le cadre de l'affaire qui les oppose au marchand d'art suisse Yves Bouvier, la Cour de révision de Monaco a confirmé ce lundi la décision rendue par la cour d'appel en 2018 et jugée recevable en justice les milliers de SMS retrouvés dans le téléphone de l'avocate du propriétaire de l'AS Monaco. Seul recours possible désormais : la Cour Européenne des Droits de l'Homme

La décision était attendue depuis des semaines, des mois... Saisie par les conseils de Dmitri Rybolovlev et de son avocate Me Tetiana Bersheda, la Cour de révision a confirmé ce lundi l'arrêt de la cour d'appel monégasque, rendu en 2018, jugeant recevable l'expertise du téléphone de l'avocate de Dmitri Rybolovlev, Me Tetiana Bersheda. Tetiana Bersheda avait, en 2015, enregistré Tania Rappo lors d'un diner organisé à Monaco, chez Dmitri Rybolovlev. de l'escroquerie

à l'atteinte à la vie privée L'avocate du propriétaire de l'AS Monaco avait alors voulu prouver que Tania Rappo, amie commune Dmitri Rybolovlev et du marchand d'art suisse Yves Bouvier, avait aidé ce dernier à réaliser des...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois