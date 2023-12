On vous raconte les dessous de l’enquête sur le gourou de la secte de yoga tantrique qui sévissait à Nice

Près de 180 policiers mobilisés. Quarante et une personnes interpellées à travers le pays.

Parmi les suspects, douze ont été arrêtés sur la Côte, dans une propriété de Berre-les-Alpes. Selon nos informations quatre d’entre eux se trouvaient toujours en garde à vue hier soir à Nice.

Quartier général en France

L’enquête sur les agissements de la secte Misa et de son gourou roumain, Gregorian Bivolaru, recherché par Interpol depuis des années, se poursuit. Ce dernier aurait séquestré plusieurs de ses adeptes dans la région parisienne pour abuser sexuellement d’elles.

C’est ce qui a conduit à ce vaste coup de filet qui, en réalité, n’aurait jamais été possible sans le travail de l’ombre d’un "groupe d’amis".

"Depuis douze ans", ce groupe s’emploie à tirer les fils de cette organisation secrète qui a fait de la Côte d’Azur un de ses repères.

Ils ne sont ni policiers, ni gendarmes et encore moins agents du renseignement. Pourtant ils ont patiemment mais sûrement amassé des informations sur la secte Misa.

"Jusqu’à acquérir la conviction que Bivolaru et son headquarter [quartier général] mondial se trouvaient en France", explique l’un de ces investigateurs privés.

Infiltration sectaire

S’il préfère rester anonyme, ce directeur de recherche au CNRS explique qu’il a lui-même, par le passé, été victime d’une infiltration sectaire au sein de son laboratoire universitaire par une branche parallèle de Misa.

C’est ce qui l’a amené à "lancer les investigations avec quelques amis". En novembre dernier; l’association GéPS, pour Groupe d’étude du phénomène sectaire, a finalement été créée.

Presque un an jour pour jour avant que ne soit déclenchée l’opération de police visant à neutraliser Gregorian Bivolaru. Sur la base de trois plaintes déposées par des victimes.

Même si en réalité le Groupe d’étude du phénomène sectaire a réussi à identifier une douzaine au total. Toutes abusées en France mais toutes étrangères en définitive.

Car "pour ne pas risquer d’être inquiété", le gourou roumain faisait venir ses proies "des quatre coins du monde".

"Il faisait venir ses victimes des quatre coins du monde"

"On savait qu’il était ici en France, mais on n’avait aucune remontée sur ce qu’il faisait. Alors même qu’à l’étranger des témoignages de victimes de la secte Misa se multipliaient. On a fini par comprendre qu’il les faisait venir des quatre coins du monde pour ses pseudos stages. Une fois ces femmes reparties dans leur pays, cela devenait très compliqué pour elles de dénoncer des faits qui s’étaient passés à des milliers de kilomètres", décrypte le directeur de recherche.

"Nous les avons contactées une à une. Nous avons recueilli des témoignages qui vont de 5 à 35 pages. Et après vérifications nous avons transmis le dossier à la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes)".

En juillet 2022, la Miviludes saisit à son tour le parquet de Paris. Une information judiciaire est finalement ouverte. La suite on la connaît.

Elle s’est déroulée mardi à l’aube avec ce vaste coup de filet jusque sur la Côte d’Azur. Une région où, l’association GéPS le confirme, la secte Misa est particulièrement implantée.