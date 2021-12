Le voleur de sacs à main ciblait des femmes seules à Nice

Il comparaissait ce lundi devant le tribunal correctionnel de Nice, présidé par Édouard Levrault. Entre le 12 et le 15 décembre, il a agressé trois femmes marchant seules, de nuit, et leur a volé leur sac. Une quatrième s’est débattue, lui a porté des coups de pied et l’a empêché de commettre son larcin.

Sa première victime, une jeune femme qui marchait rue de Massingy, écoutait de la musique. Soudain, elle a senti un homme la saisir au cou, par-derrière, avec le bras. "J’ai un instant cru que c’était une plaisanterie d’une connaissance", a témoigné la mineure. Mais l’étreinte était trop violente pour que ce soit une blague.

L’agresseur, portant un masque, vêtu d’un sweat à capuche noir, d’un bas de survêtement à bandes blanches, et de chaussures noires, lui a dérobé son portable, son sac, et lui a réclamé ses écouteurs. Alors qu’il exigeait également de l’argent, un couple passant en voiture a senti la jeune fille en difficulté et est intervenu. Il a mis l’individu en fuite.

Deux autres agressions identiques se tiendront dans le secteur de la station Avia sur la Prom’. Même tenue, même mode opératoire. Finalement, le 15 décembre, un témoin se jette sur lui alors qu’il vient de dérober un sac à une femme vers 22 heures, boulevard Dubouchage, permettant son interpellation.

À la barre, le jeune homme nie. Puis consent du bout des lèvres à avouer sa culpabilité pour le dernier vol. Il se dit soudainement mineur et venir de Tripoli. Problème, en garde à vue, il avait donné une autre identité, affirmé être majeur et être né au Maroc. Le président du tribunal s’agace, lui redemande plusieurs fois quelle est sa véritable identité. Un examen osseux a prouvé qu’il était bel et bien majeur.

Le procureur, Christophe Tricoche, a dénoncé les mensonges, et regretté l’absence de remords face aux victimes présentes en face de lui sur le banc des parties civiles. Une mineure, courageuse, est venue témoigner de ce qu’elle a vécu, de sa peur au moment de l’agression.

Nabil Z. a finalement été condamné à 30 mois de prison ferme avec mandat de dépôt.