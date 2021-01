Le Tribunal administratif maintient le couvre-feu pour tous à 18 heures sur la Côte d'Azur

Loin des effets de manche à la barre du tribunal, Me Xavier Bigas qui présente la requête s’était pourtant voulu factuel.

Déplorant l’atteinte aux libertés fondamentales de ces deux heures de couvre-feu supplémentaire, le conseil des élus de l’ouest du département commence son propos par des éléments statistiques.

Sans nier la réalité sanitaire, il estime que seconde vague touche essentiellement l’ouest du département et la métropole Nice-Côte d’Azur. S’il déplore le fait que l’arrêté visé n’ait pas de limite dans le temps, c’est sur son inadaptation qu’il concentre son argumentaire.

"On est tous d’accord pour dire qu’il faut, au maximum, limiter les interactions sociales afin de briser les chaînes de contamination. Or, ce couvre-feu à 18h a l’effet inverse: les actifs qui, en moyenne travaillent jusqu’à 16h voire 17h n’ont plus qu’une fourchette de temps réduite pour faire leurs courses; et de ce fait, les commerces connaissent des pics de concentrations sans précédent entre 17h et 18h."

"Une mesure d’équilibre"

Lors du débat contradictoire, Élisabeth Mercier, la directrice de cabinet de Bernard Gonzales, ne manquera cependant pas de rappeler que jeudi dernier, le 7 janvier, une requête identique déposée devant le tribunal administratif de Chalon sur Marne a été purement et simplement rejetée.

Mais c’est sur le mode on n’arrête pas le nuage de Tchernobyl qu’elle enchaîne.

"L’épidémie s’est aggravée de façon rapide et brutale pendant les fêtes. Le taux d’incidence d’alerte fixé par le gouvernement à 200 -NDLR nombre de personnes contaminées pour 100.000 habitants- est dépassé sur l’ensemble du territoire des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions l’anticipation du couvre-feu à 18h est une mesure d’équilibre entre impératifs sanitaires et nos libertés fondamentales qui, je le crois, nous évitera un troisième confinement strict."

Des arguments qui ont manifestement convaincu le juge des référés qui a estimé que "l’objet limité de l’arrêté préfectoral se bornant à ramener à 18h l’interdiction de déplacement initialement fixée à 20h (...) ne présentait pas un caractère de gravité suffisant, ni de caractère disproportionné par rapport au but de protection de santé publique poursuivi".