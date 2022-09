"Le terroriste avait le sourire", témoigne un conducteur de TGV niçois au procès de l'attentat du 14-Juillet

"Je me sens soulagé, libéré d’un poids. Au-delà de l’aspect justice, c’est un moment solennel pour rendre hommage aux victimes qui ne peuvent témoigner, ne peuvent plus s’exprimer. " Le corps de Laurent Giuge, Niçois de 45 ans, conducteur de TGV, exhale la tension. Son regard, à la fois présent et si lointain, interloque. Les pupilles disent l’intensité du moment qu’il vient de vivre.

On le comprend. Accompagné de son avocat, Me David Rebibou, Laurent sort tout juste de la salle d’audience de la cour d’assises spéciale de Paris. Il vient de témoigner dans un procès pour l’histoire. Ce n’est pas rien. Vivre un attentat l’est encore moins. Quelques instants plus tôt, posé, parlant calmement à la barre, il a rendu un hommage qui lui tenait à cœur. À une des victimes, plus particulièrement.

"Face à nous, il a accéléré"

Lors de travaux dans sa maison, avant ce tragique 14 juillet 2016, il avait fait la connaissance de Bilal, un jeune électricien tunisien. Laurent ne l’a pas vu mais, ce soir-là, Bilal avait assisté au feu d’artifice. "Quand le camion est arrivé, de ce qu’on m’en a raconté, Bilal s’est mis debout au milieu de la chaussée. Il a voulu faire barrage de son corps en levant les bras pour essayer d’arrêter ce monstre." Le jeune électricien est mort écrasé. "On voit la scène sur la vidéo de l’attentat", confirme Me Rebibou.

Ce soir-là, Laurent Giuge, papa de deux enfants, assistait au spectacle pyrotechnique avec son ami Hermès, qui a également témoigné ce jeudi.

La jeune chienne qu’ils promenaient sans laisse les a sauvés. Laurent, voyant la foule quittant le feu d’artifice, s’est en effet baissé pour la ramasser. "En me relevant, dans ce mouvement, j’ai vu le camion arriver. L’avant était déjà bien amoché, défoncé. L’entendre n’était pas possible, il y avait le bruit des concerts, de la foule."

La suite? Il se souvient des corps volant comme des quilles, "des gens allongés, agonisant". Mais aussi d’une poussette renversée, d’un bébé par terre. "C’était terrible comme image." Soudainement, l’image d’une femme habillée de sombre lui revient à l’esprit. "Elle est passée sous les roues du camion, aplatie comme une crêpe. Je voulais en parler devant la cour, j’ai oublié."

Le quadragénaire se remémore "l’assassin" au camion, qu’il a vu passer à trois mètres de lui. "Le terroriste portait un tee-shirt noir, il avait le sourire. On voyait ses dents. Il donnait des coups de volant vers les gens pour tuer. Face à nous, il a accéléré. Il avait une vraie volonté de faire un maximum de victimes. J’ai senti quelqu’un de déterminé, avec le regard noir. Il accélérait, le camion rentrait comme l’étrave d’un navire dans la foule. Comme une onde de choc, une vague."

Une culpabilité qui ronge

Laurent reste traumatisé. "J’ai eu longtemps ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu apporter de l’aide, ça a été compliqué à gérer." À écouter les débats, on mesure la puissance de cette culpabilité qui dévore les survivants. Comme la rouille ronge, jour après jour, un ponton battu par les vagues, l’affaiblissant toujours plus. Un peu plus tôt, le président de la cour d’assises spéciale, Laurent Raviot, avait pourtant cherché à les réconforter: "Il n’y a pas de hiérarchie entre les souffrances physiques et psychiques. Il y a des blessures physiques dont on peut se remettre, et des blessures psychiques dont on ne se remet jamais."

Laurent Giuge, lui, ne remet plus les pieds sur la promenade des Anglais. "J’étais très amoureux de Nice, je ne le suis plus. Ce qui m’a fait énormément de bien, c’est de voyager. Aller à la rencontre d’autres cultures, d’autres peuples, m’a fait beaucoup de bien."